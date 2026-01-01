Tragedia de Año Nuevo en Suiza: los videos del incendio quedejó decenas de muertos en un centro de esquí

La celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en la madrugada del jueves en Suiza, donde un incendio en un bar en el centro de esquí de Crans-Montana, en la zona de los Alpes, dejó decenas de muertos y alrededor de un centenar de heridos, la mayoría de ellos en estado grave. El hecho ocurrió en Le Constellation, un local concurrido por turistas internacionales.
Una fuerte explosión dejó 40 muertos y más de 100 heridos, según las primeras estimaciones de las autoridades locales. Varios testigos lograron captar con sus celulares las dramáticas imágenes del momento en el que las llamas arrasaron el lugar.
Según informaron autoridades locales y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, hasta el momento estiman que murieron alrededor de 40 personas, aunque la cifra exacta aún no fue confirmada. Las víctimas serían de distintas nacionalidades, y la identificación avanza con dificultad debido a la gravedad de las quemaduras.
