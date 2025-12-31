Los tres países de Asia más baratos en dólares para vacacionar y descubrir este 2026

Es posible visitar lugares exóticos en el exterior sin la necesidad de gastar una fortuna o privarse de gustos.

Con el dólar atrasado en Argentina, planear un viaje al exterior en 2026 puede ser una oportunidad para aprovechar mejor el valor de tu dinero. Algunos destinos en Asia resultan especialmente económicos para viajeros con presupuesto ajustado, permitiendo estirar cada dólar en alojamiento, comidas y transporte.

Entre los más accesibles del continente hay tres países que se destacan por sus bajos costos y atractivos únicos. Estos destinos no solo son económicos en términos de gastos diarios, sino que también ofrecen experiencias culturales, paisajes naturales y aventuras que pueden satisfacer distintos intereses de viaje.

Ya sea por su alojamiento, por su amplia oferta gastronómica o sus atractivos turísticos, Asia tiene una gran variedad de actividades para realizar sin tener que pagar una fortuna. Tal vez, por la lejanía con nuestro país, lo más caro termina siendo el pasaje aéreo, pero vale la pena visitar oriente.

Entre los destinos más económicos para visitar, se destacan principalmente: Camboya, Vietnam e Indonesia.

Es un destino del sudeste asiático conocido por su historia milenaria y sus impresionantes templos, como Angkor Wat, uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Los costos diarios en Camboya son de los más bajos del continente, con alojamiento desde 5 dólares la noche , comida local accesible y transporte que no golpea fuerte el presupuesto.

Esto permite a los visitantes explorar tanto ciudades vibrantes como zonas rurales sin preocuparse por gastos excesivos por día de viaje. Se estima que es posible viajar con un presupuesto menor a USD$30 por día tranquilamente.

Vietnam

Otro destino que destaca por su relación calidad-precio en Asia. Desde el bullicio de Hanoi hasta las playas y paisajes escénicos de lugares como la Bahía de Ha Long, Vietnam ofrece una variedad de experiencias que se pueden disfrutar con un presupuesto moderado.

Los alojamientos oscilan entre 10 y 15 dólares por noche. El transporte interno es muy económico y la comida callejera es rica y barata.

Indonesia

Indonesia completa perfectamente el trío de países económicos con su vasta diversidad de islas, playas tropicales y opciones culturales. Aunque Bali es la más conocida, otras islas como Lombok o Java pueden resultar aún más económicas y ofrecer alojamientos básicos a precios bajos, además de transporte interno muy accesible.

Se consiguen menúes por alrededor de USD$5, moverse en moto es muy accesible y se pueden encontrar alojamientos económicos desde USD$5 la noche.