El dólar extiende la calma y el blue ya se ubica casi al mismo valor que el oficial

El dólar oficial acumuló dos semanas consecutivas de bajas, mientras que el blue registró su mayor retroceso semanal en dos meses. La brecha cambiaria se mantiene en niveles mínimos y el mayorista se alejó más de un 27% del techo de la banda.

El dólar oficial retoma este martes 13 de octubre su actividad tras el fin de semana largo, en un escenario de estabilidad cambiaria y menor presión sobre las cotizaciones paralelas. En la última rueda, el viernes pasado, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.517, mientras que el dólar blue se ubicó en $1.540, prácticamente en línea con el valor del billete minorista en el Banco Nación.

El mercado cambiario llega a esta nueva semana después de que el dólar oficial registrara su segunda baja semanal consecutiva , mientras que el informal acumuló su mayor retroceso en dos meses. En paralelo, la distancia entre el mayorista y el techo de la banda cambiaria superó el 27%.

En la última jornada operativa, el dólar mayorista avanzó $1,50 (0,1%) hasta los $1.517 para la venta, aunque en el balance semanal retrocedió $3, equivalente al 0,2%. De esta manera, quedó un 27,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, que se ubicaba en $1.928,82. El volumen negociado en el segmento de contado superó los u$s655,5 millones.

Por su parte, el dólar oficial minorista cerró el viernes en $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) alcanzó los $1.537,18. En tanto, el dólar tarjeta se ubicó en $1.995,50.

El dólar blue finalizó la última rueda en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior. Sin embargo, en el acumulado semanal registró una caída de $20, la más pronunciada desde principios de agosto.

El mercado cambiario llega a esta nueva semana después de que el dólar oficial registrara su segunda baja semanal consecutiva

Con estos valores, el informal quedó apenas $5 por encima del dólar minorista del Banco Nación, mientras que la brecha respecto del mayorista se ubicó en torno al 1,5%.

La caída del blue se produjo en un contexto de mayor oferta de divisas y una demanda más contenida, acompañado por una menor volatilidad de las cotizaciones alternativas.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP se ubicó en $1.538,65 y el contado con liquidación (CCL) en $1.611,06, según las referencias de la última rueda.

Dólar futuro: qué espera el mercado para los próximos meses

Los contratos de dólar futuro registraron leves retrocesos en los tramos correspondientes a 2026. Al cierre del viernes, el mercado proyectaba un tipo de cambio mayorista de $1.533,50 para fines de octubre y de $1.589,50 para diciembre.

En esa jornada, el volumen operado en futuros alcanzó aproximadamente los u$s674 millones. "Las expectativas de depreciación implícitas en los contratos de dólar futuro, que se ajustaron inicialmente al alza a principios de semana, fueron convergiendo nuevamente a la baja con el correr de los días", señalaron desde LCG.

Por otro lado, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central reflejó una reducción en las proyecciones cambiarias de corto plazo.

La mediana de las estimaciones para diciembre de 2026 se ubicó en $1.614, unos $15,30 por debajo de la encuesta anterior. Entre los diez analistas con mejor desempeño histórico, la proyección fue de $1.602.

"El REM de septiembre continúa apuntando un horizonte de tranquilidad cambiaria con una mejora en las perspectivas del saldo de comercio exterior, pero con un crecimiento más débil y una baja de la inflación paulatina que se haría persistente en el rango de 1,6%-1,8% mensual hasta el primer trimestre de 2027, al menos", señaló un informe exclusivo de F2 Soluciones Financieras a Ámbito.