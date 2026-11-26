Diego Martínez se fue de Huracán y ya son 33 los técnicos que dejaron su cargo en 2026 + Agregar ámbito en









El entrenador terminó de común acuerdo su vínculo con el Globo, pese a que tenía contrato hasta junio de 2027. Con su salida, apenas ocho directores técnicos continúan en el mismo club durante toda la temporada del fútbol argentino.

Diego Martínez dejó de ser el técnico de Huracán de común acuerdo con la dirigencia. Es el trigésimo tercer entrenador en dejar su puesto en 2026 X.com

El fútbol argentino volvió a sumar un cambio en los bancos de suplentes. Diego Martínez dejó de ser el entrenador de Huracán después de una reunión con la dirigencia encabezada por Abel Poza, en la que ambas partes acordaron interrumpir el vínculo que tenía vigencia hasta junio de 2027. Su salida elevó a 33 la cantidad de directores técnicos que abandonaron sus cargos durante 2026 y volvió a poner en evidencia la inestabilidad de los proyectos deportivos en los clubes de Primera División.

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La decisión fue comunicada oficialmente por la institución de Parque Patricios a través de sus redes sociales. "Después de una reunión entre Abel Poza y Diego Martínez, se decidió de común acuerdo interrumpir el vínculo que lo unía con el club. Agradecemos a Diego y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado en nuestra institución y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos", informó Huracán.

El entrenador cerró su segundo ciclo al frente del Globo con 37 partidos dirigidos durante 2026, un balance de 13 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Si bien consiguió resultados destacados, como los dos triunfos en los clásicos frente a San Lorenzo y las victorias ante Boca, River y Racing, no logró cumplir con los principales objetivos deportivos.

Huracán alcanzó los cuartos de final del Torneo Apertura, instancia en la que quedó eliminado ante Argentinos Juniors por penales, y los octavos de final del Clausura, donde cayó frente a Instituto de Córdoba. También quedó afuera en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Diego Martínez se alejó de Huracán y es el técnico 33 que deja su cargo en lo que va de este año, X.com Uno de los factores determinantes fue la imposibilidad de clasificarse a la Copa Sudamericana 2027 a través de la tabla anual, en la que terminó en el puesto 15°. Pese a los resultados positivos frente a algunos de los equipos más importantes del país, la campaña no alcanzó las expectativas de la dirigencia.

Ahora, Huracán deberá resolver quién ocupará el banco de suplentes. Entre los nombres que comenzaron a circular aparece Claudio Úbeda, quien se encuentra sin equipo desde su salida de Boca a mediados de este año. La rotación de entrenadores en el fútbol argentino La salida de Martínez se suma a una extensa lista de desvinculaciones que atravesó el fútbol argentino durante 2026. En total, 33 entrenadores dejaron sus cargos en los distintos equipos de Primera División, mientras que solamente ocho lograron mantenerse al frente de sus respectivos proyectos durante toda la temporada. Entre los movimientos más resonantes aparecen las salidas de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet de River, Gustavo Quinteros de Independiente, Gustavo Costas de Racing, Carlos Tévez de Talleres y Claudio Úbeda de Boca. También hubo modificaciones en instituciones como San Lorenzo, Atlético Tucumán, Aldosivi, Deportivo Riestra y Estudiantes de Río Cuarto. La lista de los 33 entrenadores que dejaron sus puestos durante 2026 Daniel Oldrá (Instituto).

Eduardo Domínguez (Estudiantes).

Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell's).

Hugo Colace (Atlético Tucumán).

Marcelo Gallardo (River Plate).

Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto).

Damián Ayude (San Lorenzo).

Guillermo Farré (Aldosivi).

Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza).

Gustavo Benítez (Deportivo Riestra).

Fernando Zaniratto (Gimnasia La Plata).

Gerardo Acuña (Estudiantes de Río Cuarto).

Mariano Sosa (Defensa y Justicia).

Carlos Tévez (Talleres).

Gustavo Costas (Racing Club).

Claudio Úbeda (Boca Juniors).

Rubén Insúa (Barracas Central).

Gustavo Álvarez (San Lorenzo).

Lucas Pusineri (Central Córdoba).

Walter Zunino (Platense).

Gustavo Quinteros (Independiente).

Eduardo Coudet (River Plate).

Israel Damonte (Aldosivi).

Jorge Sampaoli (Talleres).

Néstor Gorosito (San Lorenzo).

Juan Pablo Vojvoda (Racing Club).

Diego Dabove (Tigre).

Guillermo Duró (Deportivo Riestra).

Rubén Forestello (Estudiantes de Río Cuarto).

Sebastián Domínguez (Central Córdoba).

Julio César Falcioni (Atlético Tucumán).

Pedro Troglio (Banfield).

Diego Martínez (Huracán). En contrapartida, apenas ocho entrenadores consiguieron sostenerse en sus puestos durante toda la temporada: Alfredo Berti (Independiente Rivadavia), Guillermo Barros Schelotto (Vélez), Nicolás Diez (Argentinos Juniors), Jorge Almirón (Rosario Central), Ricardo Zielinski (Belgrano), Mauricio Pellegrino (Lanús), Leonardo Madelón (Unión) y Facundo Sava (Sarmiento). Con 33 salidas y apenas ocho continuidades, el balance de 2026 vuelve a mostrar la dificultad de consolidar procesos deportivos en el fútbol argentino, donde los resultados inmediatos siguen condicionando la permanencia de los entrenadores.