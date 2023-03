El dólar financiero tocó por primera vez los $400 pero se desinfló hacia el cierre de la jornada

En tanto, el dólar MEP-operado con el bono Global 2030- tras subir inicialmente cerró a la baja $1,13 (-0,3%) a $379,51. En consecuencia, el spread con el oficial se ubicó en 88%. Es el primer descenso del dólar bolsa en las últimas cinco jornadas. La semana pasada, en tanto, había subido $14,14.

Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital, dijo a Ámbito que "vemos cierto atraso en el dólar Contado con Liquidación; tanto contra la inflación como con la base monetaria amplia que no deja de crecer. Esto sucede en un contexto donde la brecha, es muy baja, en medio de las regulaciones y el cepo creciente. A su vez hay bajas reservas y sequía por lo que la oferta de dólares va a ser escasa".

El banco SVB, centrado en las "startups", se convirtió la semana pasada en la mayor entidad en quebrar desde la crisis financiera de 2008. A su vez, los rendimientos a corto plazo del Tesoro estadounidense cayeron este lunes, ya que el colapso del Silicon Valley Bank llevó a los inversores a reducir de forma drástica las expectativas de una gran suba de tasas de interés.

Cotización del dólar Qatar, lunes 13 de marzo

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- subió $1,84 y cerró a $417,76.

Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.

Cotización del dólar turista o dólar tarjeta, lunes 13 de marzo

El dólar turista o tarjeta -minorista más un 30% del Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- avanzó $1,61 y culminó a $365,54.

Cotización del dólar ahorro, lunes 13 de marzo

El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ascendió $1,52 a $344,65.

Cotización del dólar mayorista, lunes 13 de marzo

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, avanzó $1,13 (0,6%) hasta los $201,86.

Cotización del dólar blue, lunes 13 de marzo

El dólar blue escaló $4 y cerró a $377 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Cotización del dólar cripto, lunes 13 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin sube 0,7% a $377,92, según el promedio entre los exchanges locales reportados por Coinmonitor.

