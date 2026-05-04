Gobierno designó el directorio del ENRGE y avanza en la unificación de los entes reguladores de gas y electricidad

El ENRGE funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía y asumirá las funciones del ENRE y Enargas, consolidando en una única entidad el control de ambos servicios públicos.

La creación y puesta en marcha del ENRGE marca un cambio estructural en la regulación energética argentina.

El Gobierno nacional oficializó la conformación del directorio del nuevo ente regulador que unificará el control del gas y la electricidad en la Argentina. A través del Decreto 318, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo , se designaron las autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) , organismo que reemplazará al ENARGAS y al ENRE.

La medida se inscribe en el proceso de reestructuración del sector energético impulsado por la Ley 27.742 (ley bases), que creó este nuevo organismo con el objetivo de centralizar y simplificar la regulación, y que promueve la eficiencia y la adecuación a estándares internacionales en la supervisión de ambos sectores. El ENRGE funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía y asumirá las funciones establecidas en las leyes 24.076 (gas) y 24.065 (electricidad), consolidando en una única entidad el control de ambos servicios públicos.

El decreto designa como presidente del directorio a Néstor Marcelo Lamboglia -actual interventor del ENRE- por un período de cinco años, mientras que la vicepresidencia quedará en manos del ingeniero Vicente Serra por cuatro años. Como vocales fueron nombrados Marcelo Alejandro Nachón (tres años), Griselda Lambertini (dos años) y Héctor Sergio Falzone (un año), completando así un esquema de mandatos escalonados que busca dar continuidad institucional al organismo.

Quién es Néstor Marcelo Lamboglia

Lamboglia es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos en la Universidad Austral. Según indicaron fuentes oficiales, Lamboglia cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave en organismos de control y en el ámbito binacional: fue secretario letrado del Directorio y Gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA); coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica en el entonces Ministerio de Energía y Minería; y se desempeñó como asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y Asesor Jurídico de Yacyretá.

En los últimos años, Néstor Lamboglia integró el equipo de asesores de la secretaría de Energía de la Nación y, más recientemente, ocupó la Secretaría de Directorio del ENRE.

"Su designación reafirma la decisión de sostener una conducción con amplio conocimiento técnico, regulatorio y jurídico del sector eléctrico, en un momento clave para consolidar la previsibilidad tarifaria, la atracción de inversiones y la reorganización institucional del organismo", sostuvieron desde la Secretaría de Energía.

Quiénes son el resto del directorio del ENRGE

El ingeniero Vicente Serra cuenta con una extensa trayectoria en el sector energético, donde combinó roles técnicos y de gestión tanto en electricidad como en gas. A lo largo de su carrera se especializó en planificación, operación de sistemas y marcos regulatorios, desarrollando un perfil que articula conocimiento ingenieril con experiencia en el funcionamiento del mercado y la relación entre empresas y organismos de control.

Por su parte, Marcelo Nachón, de formación en el ámbito económico, construyó su recorrido profesional en torno al análisis y la gestión de políticas energéticas. Su experiencia incluye la evaluación de proyectos, el estudio de estructuras tarifarias y la participación en áreas técnicas vinculadas a la regulación, con foco en la eficiencia y la sustentabilidad del sistema.

En el plano jurídico, Griselda Lambertini aporta una sólida experiencia en derecho administrativo y regulatorio aplicado a los servicios públicos. A lo largo de su carrera se desempeñó en tareas de asesoramiento legal, elaboración normativa y control del cumplimiento de las reglas del sector, un perfil clave en la toma de decisiones dentro de organismos reguladores.

Finalmente, el ingeniero Héctor Sergio Falzone suma experiencia técnica en operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura energética. Su trayectoria está ligada a la gestión de sistemas de transporte y distribución, con un enfoque puesto en la resolución de problemas operativos y la mejora de procesos dentro del sector.

Cómo se eligieron a las autoridades el ENRGE

El proceso de selección se realizó a través de un concurso abierto de antecedentes convocado por la Secretaría de Energía. Para ello, se conformó un comité evaluador que analizó las postulaciones y elevó ternas con los candidatos seleccionados. Posteriormente, el Poder Ejecutivo remitió su propuesta al Congreso, tal como establece el Decreto 452/2025.

Sin embargo, el Ejecutivo avanzó con las designaciones tras constatar la falta de intervención del Poder Legislativo. Según se detalla en los considerandos, no se conformó la comisión bicameral prevista para analizar los nombramientos y tampoco hubo pronunciamientos por parte del Senado ni de la Cámara de Diputados dentro de los plazos establecidos. Esta situación habilitó al Gobierno a completar el proceso de designación de manera directa.

En ese contexto, el decreto remarca que los funcionarios elegidos cumplen con los requisitos técnicos exigidos y no presentan incompatibilidades para ejercer los cargos. Además, se destaca la intervención del servicio jurídico del Ministerio de Economía, que avaló la legalidad del procedimiento.

Enargas ENRE Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) La fusión del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) quedó establecida con el Decreto 452/2025 publicado el 7 de julio de 2025 en el Boletín Oficial.

La creación y puesta en marcha del ENRGE marca un cambio estructural en la regulación energética argentina. Con la unificación de los entes, el Gobierno apunta a reducir superposiciones, mejorar la eficiencia administrativa y avanzar hacia un esquema regulatorio más alineado con su visión de desburocratización del Estado.