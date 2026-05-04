Disney + estrenó el final de una historia que mantuvo a todos los argentinos expectantes por años + Seguir en









El desenlace de esta aclamada serie ya está disponible en la plataforma y deja a los fanáticos impactados.

Tras cuatro temporadas, esta aclamada serie se despide del público. Pexels

La ficción argentina está pasando por un momento de gran visibilidad, con producciones que se vuelven furor tanto a nivel local como internacional. En la plataforma de Disney +, algunas series nacionales lograron construir una base de seguidores que esperan cada nueva temporada con una gran expectativa.

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Entre esos éxitos, hay una historia que supo mantener el interés de los usuarios a lo largo de los años gracias a su humor extremadamente ácido y sus personajes tan filosos. Ahora, con su última entrega ya disponible, vuelve a quedarse en el centro de la conversación.

El Encargado La 4ta entrega acaba de llegar a la plataforma y tiene a los todos los fanáticos enganchados. Gentileza - Disney +

De qué trata El Encargado, temporada 4 La cuarta entrega de "El Encargado" retoma la historia de Eliseo cuando ya alcanza un nivel de influencia nunca antes visto. Interpretado por Guillermo Francella, este personaje se encuentra en una posición de poder que cambia su entorno. De todas formas, su histórico adversario, Matías Zambrano, se vuelve una amenaza que va a marcar todo el ritmo de la trama.

A lo largo de la temporada, las decisiones que toma Eliseo lo llevan a los escenarios más locos, donde su bienestar se pone en juego. La temporada cuenta con 7 episodios y, aunque su estreno estaba previsto para el 1 de mayo, los capítulos se habilitaron el 30 de abril, lo que sorprendió a los fanáticos. Cuando llegues al final del último capítulo, no lo saques hasta ver la escena post créditos.

Además, como parte del lanzamiento, se llevó a cabo una acción especial en la Ciudad de Buenos Aires, donde una escultura de Eliseo se exhibió en Barrancas de Belgrano entre el 30 de abril y el 3 de mayo, de 11 a 19 horas, sumando una propuesta distinta para los seguidores de la serie. El encargado Disney acaba de estrenar el final de una de sus series más aclamadas. Gentileza - Disney+ Disney+: tráiler de El Encargado, temporada 4 Embed - El Encargado | Nueva Temporada | Tráiler Oficial | Disney+ Disney+: elenco de El Encargado, temporada 4 Guillermo Francella

Gabriel Goity

Manuel Vicente

Gastón Cocchiarale

Arturo Puig

Daniel Aráoz

Miriam Odorico

Martín Slipak

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José María Listorti

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