Sorpresa en Gran Hermano Generación Dorada por un abandono y un regreso inesperado

Una de las participantes que más impacto generó con su ingreso decidió dejar la casa, esto le abrió la puerta a otra histórica del reality.

Noche cargada de emociones en la casa de Gran Hermano Generación Dorada , este domingo 31 de mayo, Gladys "La Bomba Tucumana" decidió abandonar el reality por voluntad propia tras aceptar la propuesta que le hizo el programa para salir a través de la puerta giratoria.

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Con la salida de "La Bomba", la producción sorprendió a los participantes con el regreso de Sol Abraham , quien volvió al juego en medio de lágrimas, abrazos y caras de desconcierto.

La decisión de Gladys se produjo luego de que Gran Hermano le comunicara que había notado su malestar dentro de la casa y recordara las conversaciones mantenidas en el confesionario sobre sus deseos de abandonar la competencia.

"No te veo contenta en la casa. Hemos hablado varias veces sobre tus ganas de irte. Si tu decisión es marcharte, no voy a detenerte. Entonces, Bomba, atendiendo a tus pedidos, te ofrezco la puerta giratoria. Reitero, me apenaría mucho tu partida", le expresó la voz de Gran Hermano.

La cantante no dudó en responder y confirmó que quería dejar el programa. " Sí, quiero irme. Te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo . Pero estoy súper agradecida, ha sido una experiencia que me enseñó un montón de cosas. Hasta acá llegué, no tengo la fortaleza para seguir acá", manifestó.

Tras sus palabras, Gladys se despidió de cada uno de sus compañeros y abandonó la casa por la puerta giratoria mientras cantaba, en una escena que emocionó a varios participantes.

El inesperado regreso de Sol Abraham a Gran Hermano

La salida de La Bomba Tucumana dio paso a una nueva sorpresa preparada por la producción.

Para ocupar el lugar vacante ingresó nuevamente Sol Abraham, una de las exjugadoras más recordadas de esta edición. Su regreso provocó una mezcla de sentimientos dentro de la casa.

Algunos participantes corrieron a abrazarla y le dieron una cálida bienvenida, mientras que otros quedaron completamente paralizados por la sorpresa y no pudieron ocultar su desconcierto ante la inesperada reaparición.

La entrada de Sol generó además un fuerte impacto en las estrategias de juego, ya que su regreso podría alterar alianzas, rivalidades y planes que los participantes venían desarrollando en las últimas semanas.

Mientras algunos jugadores lamentaron la partida de La Bomba Tucumana, otros comenzaron rápidamente a analizar cómo influirá el regreso de una participante que ya conoce el juego y que vuelve con información y experiencia acumulada.