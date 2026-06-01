La lista de los 10 futbolistas más caros que disputarán el Mundial 2026

Las últimas valuaciones del mercado muestran qué estrellas llegarán a la Copa del Mundo como las más cotizadas del planeta.

Las valuaciones reflejan el presente, la proyección y el potencial comercial de las principales figuras del fútbol mundial.

El Mundial 2026 reunirá a varias de las máximas figuras del fútbol internacional , muchas de ellas convertidas en protagonistas no solo dentro de la cancha, sino también en el mercado de pases. Las últimas estimaciones especializadas permiten conocer cuáles son los jugadores que llegarán a la Copa del Mundo con las cotizaciones más elevadas del planeta .

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Lamine Yamal llega al Mundial 2026 como el futbolista con la cotización más alta del planeta según las últimas estimaciones del mercado.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la ausencia de futbolistas consagrados como Ousmane Dembélé , quien viene de conquistar títulos con PSG y ganó el Balón de Oro 2025.

La explicación radica en que las valuaciones actuales no dependen únicamente de los logros deportivos. Los especialistas consideran variables como la edad, la proyección futura, la regularidad competitiva y el potencial de reventa, factores que influyen directamente en la cotización de cada jugador.

Dembele Ousmane Dembélé quedó fuera del ranking de los jugadores mejor cotizados de cara al Mundial 2026.

Los argentinos mejor posicionados en el mercado

El título obtenido por Argentina en el Mundial de Qatar 2022 tuvo un impacto directo en el valor de varios integrantes de la Selección. Entre ellos sobresale Julián Álvarez, que encabeza el ranking nacional con una cotización estimada en 100 millones de euros.

Detrás aparecen Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, todos valuados en 85 millones de euros.

El caso de Enzo Fernández sigue siendo uno de los más representativos. Tras destacarse en Qatar 2022 y ser elegido mejor jugador joven del torneo, pasó de Benfica a Chelsea en una transferencia superior a los 120 millones de euros, una de las operaciones más importantes en la historia del fútbol argentino.

Además de las figuras consolidadas, aparecen jóvenes con gran proyección como Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho y Nico Paz, quienes podrían llegar al Mundial 2026 con una cotización todavía más elevada y consolidarse como parte del futuro de la Selección argentina.