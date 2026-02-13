Jorge Drexler presentó "Toco madera", el primer adelanto de su nuevo álbum

Tras anunciar su gira 2026, el artista uruguayo está de vuelta. Jorge Drexler, cantante y compositor, con una larga carrera vinculada a la música y las artes, presenta hoy el primer adelanto de su próximo álbum, titulado “Taracá”, que será el decimoquinto disco de estudio de su trayectoria.
“Toco madera” es la primera ventana al imaginario de su nuevo disco, grabado en su mayoría en Montevideo. Una canción enérgica y percusiva, sorprendente, y que pone al tambor en el centro de la canción, destacando el protagonismo y centralidad de la clave más conocida del candombe. La canción, escrita por Drexler y Carlos Casacuberta -sobre una idea de Tadu Vázquez- está producida por Lucas Piedra Cueva, Mauro, Facundo Balta y el mismo Tadu Vázquez.
El artista presenta el juego de palabras entre las dos acepciones de “tocar madera”. Por un lado, el ritual de tocar madera, universalmente empleado para no tentar al destino. Además, en el candombe uruguayo, “tocar madera” se refiere a golpear la madera del tambor con el palo para marcar la clave rítmica.
Entre esta combinación de usos del lenguaje -siempre ingenioso el uruguayo en sus composiciones-, pendula esta canción, firme, colectiva y potente. Acompañada por un videoclip conceptual y minimalista, dirigido por Mario Arenas; esta pieza es un ensayo sobre la importancia de esa clave rítmica y un homenaje particular del artista a uno de los ejes del ritmo del candombe.
Gira de Jorge Drexler
ARGENTINA
- 10/04/2026 – Mendoza – Arena Maipú
- 12/04/2026 – Córdoba – Quality Arena
- 17/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena
- 18/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena
CHILE
- 25/04/2026 – Santiago – Movistar Arena
- 26/04/2026 – Santiago – Movistar Arena
BRASIL
- 23/05/2026 – São Paulo – Espaço Unimed
- 29/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna
- 30/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna
URUGUAY
- 06/06/2026 – Montevideo – Antel Arena
ESPAÑA
- 26/09/2026 – Madrid – Movistar Arena
- 16/10/2026 – Valencia – Roig Arena
- 31/10/2026 – Barcelona – Palau Sant Jordi
Info y entradas en jorgedrexler.com
