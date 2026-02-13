Yuko Yamaguchi, la diseñadora de Hello Kitty se retira tras cuatro décadas

La artista ha sido responsable desde 1980 del diseño de Kitty, que oficialmente no es una gata sino una niña de Londres, y ha supervisado su ascenso hasta convertirse en un ícono del fenómeno cultural "kawaii".

Yuko Yamaguchi , la excéntrica diseñadora de Hello Kitty , el adorable personaje japonés que se convirtió en una marca mundial que abarcó desde juguetes a todo tipo de productos, se retirará tras más de cuatro décadas de controlar cada detalle de su característica apariencia.

La artista ha sido responsable desde 1980 del diseño de Kitty , que oficialmente no es una gata sino una niña de Londres, y ha supervisado su ascenso hasta convertirse en un ícono del fenómeno cultural "kawaii", que toma su nombre del adjetivo "bonito" en japonés.

Pero ahora Yamaguchi, que a menudo viste al estilo Kitty en público, "pasó el testigo a la siguiente generación", informó el martes en su página web Sanrio, la empresa creadora del personaje.

La compañía dijo que la nueva diseñadora, identificada bajo el seudónimo de "Aya", tomará el relevo a finales de 2026 .

Yamaguchi "escuchó las opiniones de los fans, colaboró activamente con artistas y diseñadores de Japón y del extranjero y ha convertido a Hello Kitty en un personaje querido por todos", aseguró Sanrio, al tiempo que le agradecía su trabajo.

La historia detrás de Hello Kitty

Hello Kitty comenzó su andadura como ilustración en un monedero de vinilo.

Desde entonces, ha aparecido en decenas de miles de productos, desde bolsos hasta arroceras, y consiguió lucrativas colaboraciones con Adidas, Balenciaga y otras marcas de primer nivel.

El fenómeno no da señales de detenerse, con una película de Warner Bros en preparación y un nuevo parque temático de Hello Kitty que abrirá sus puertas el próximo año en la isla tropical china de Hainan.

A diferencia de otras exportaciones culturales japonesas, como Pokémon o Dragon Ball, hay muy poca narrativa en torno al personaje, cuyo nombre completo es Kitty White.

Tiene una hermana gemela, Mimmy, un novio llamado Dear Daniel y un gato mascota, según Sanrio. Le encanta la tarta de manzana de su madre y sueña con ser pianista o poeta.