El sucesor de Warren Buffett redobla la apuesta por el sector inmobiliario

La empresa de Warren Buffett considera que la vivienda continúa siendo un negocio con gran potencial a largo plazo.

La empresa de Warren Buffett considera que la vivienda continúa siendo un negocio con gran potencial a largo plazo.

La primera gran adquisición de Greg Abel como CEO de Berkshire Hathaway y sucesor de Warren Buffett dejó en claro cuál será una de las prioridades de la compañía: el sector inmobiliario estadounidense .

La compra de Taylor Morrison Home no solo representa una de las operaciones más importantes del año, sino también una fuerte señal de confianza en el futuro del sector de la vivienda en EEUU.

La operación, valuada en u$s8.500 millones de valor empresarial (equivalentes a unos u$s6.800 millones de capital accionario ), fue aprobada por los accionistas de Taylor Morrison y convertirá a la constructora en una empresa privada bajo el paraguas de Berkshire Hathaway. El precio acordado fue de u$s72,50 por acción , un 24% por encima del cierre bursátil previo al anuncio.

Aunque el sector inmobiliario estadounidense atraviesa un período complejo por las elevadas tasas hipotecarias y la menor accesibilidad para los compradores, Berkshire considera que la vivienda continúa siendo un negocio con gran potencial a largo plazo .

Taylor Morrison es uno de los principales desarrolladores residenciales de EEUU, con más de 350 comunidades distribuidas en 12 estados y 21 mercados , donde construye viviendas para compradores primerizos, familias y jubilados, además de desarrollar proyectos de alquiler bajo la marca Yardly.

La empresa de Warren Buffett considera que la vivienda continúa siendo un negocio con gran potencial a largo plazo. SW

La adquisición también complementa la presencia histórica de Berkshire en el negocio de la construcción. El conglomerado ya controla Clayton Homes, uno de los mayores fabricantes de viviendas prefabricadas del país, además de múltiples empresas vinculadas a materiales para la construcción y productos para el hogar. El objetivo ahora es integrar esas capacidades para fortalecer su presencia en el mercado residencial.

La visión de Greg Abel

La compra también representa una prueba de liderazgo para Greg Abel, quien asumió el cargo de CEO tras el retiro de Warren Buffett.

Según analistas de Wall Street, la operación demuestra que Abel está dispuesto a utilizar parte del enorme efectivo acumulado por Berkshire (que había superado los u$s370.000 millones) para realizar adquisiciones estratégicas cuando identifica oportunidades con potencial de crecimiento.

El propio Buffett respaldó públicamente la decisión y destacó la rapidez con la que Abel concretó la negociación, una señal de confianza en el rumbo que está tomando la empresa bajo su nueva conducción.

La adquisición llega en un momento en el que muchos inversores mantienen cautela frente al sector residencial debido al alto costo del financiamiento. Sin embargo, Berkshire parece apostar a que la demanda estructural de viviendas en EEUU terminará impulsando una recuperación del negocio una vez que las condiciones monetarias se normalicen.