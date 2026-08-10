Facundo Moyano habló tras su detención: negó consumir drogas y aseguró que su novia tuvo un paro cardíaco.

El exdiputado dio su versión sobre el episodio con Candela Arizaga, defendió su accionar y afirmó que cuenta con videos de lo ocurrido dentro de su departamento.

Facundo Moyano habló por primera vez sobre el episodio que protagonizó junto a su novia, Candela Arizaga, por el que pasó un día detenido y continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género . El exdiputado negó las acusaciones y sostuvo que es inocente de los delitos que se investigan.

El dirigente aseguró que Arizaga sufrió un paro cardíaco dentro de su departamento durante la madrugada del martes 4 de agosto, antes de salir del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400 y ser registrada por cámaras de seguridad mientras corría descalza y semidesnuda por las calles de Belgrano.

Según relató, tras la emergencia médica se comunicó con el portero y le practicó maniobras de RCP . “ Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero ”, afirmó. También sostuvo que Arizaga no recuerda ese momento porque estaba inconsciente y aseguró que cuenta con registros de lo ocurrido. “ Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente ”, señaló.

Su versión aporta una explicación sobre uno de los interrogantes de aquella madrugada. A las 5.03, el encargado del edificio llamó al 911 para pedir una ambulancia y manifestó que Moyano le había dicho que estaba sufriendo un ataque al corazón. Ahora, el exdiputado aseguró que la emergencia médica había sido de Arizaga y no suya . “Claramente, yo no puedo haber tenido un paro cardíaco porque no puedo llamar al portero mientras tengo un paro cardíaco”, argumentó.

Durante la entrevista con Telefe Noticias, Moyano fue consultado sobre el supuesto consumo de estupefacientes durante las horas previas al episodio. Ante la pregunta de si habían consumido cocaína, respondió: “No, no se consumió cocaína” .

El exdiputado dio su versión sobre el episodio con Candela Arizaga, defendió su accionar y afirmó que cuenta con videos de lo ocurrido dentro de su departamento.

Cuando le preguntaron qué habían consumido, evitó referirse a su pareja y respondió sobre sí mismo: “Yo te voy a contestar de mí, porque Candela ya habló y no voy a contradecir nada de lo que dijo Candela”. Luego afirmó: “No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”.

También explicó por qué, una vez detenido, se negó a realizar los análisis de sangre y orina solicitados en la investigación. “Me lo sugirieron los abogados, que no lo haga”, afirmó.

Su explicación sobre los videos de las cámaras de seguridad

Moyano cuestionó la interpretación de las imágenes que muestran a Arizaga corriendo por las calles de Belgrano y aseguró que el hombre que aparece inmediatamente detrás de ella no es él, sino un efectivo policial.

“Nunca soy yo el que está corriendo”, afirmó, aunque reconoció que aparece posteriormente en otra parte de la secuencia: “El que está de pantalón corto y de remera soy yo”.

Según explicó, Arizaga bajó primero en ascensor y él tuvo que esperar a que el elevador regresara para seguirla. “Yo no puedo correr a Candela porque ella baja en ascensor y yo recién lo llamo. Hasta que sube estoy por lo menos cinco minutos atrás de Candela”, sostuvo. Afirmó que durante parte del recorrido se mantuvo entre 100 y 150 metros detrás de su pareja y que finalmente logró alcanzarla.

Además, aseguró que fue él quien pidió la presencia de la Policía y de una ambulancia. “Yo llamo a la Policía y está en el celular cuando yo llamo al portero y le digo: ‘Por favor, que venga la ambulancia y la Policía’”, afirmó. En ese sentido, cuestionó: “¿Una persona que está cometiendo violencia contra su pareja llama a la Policía y le dice ‘vengan, por favor’?”.

El exdiputado también afirmó que cuenta con videos y grabaciones del interior de su departamento que respaldarían su versión. “Tengo todo el episodio que sucedió, lo tengo filmado”, aseguró, aunque explicó que todavía no aportó esas imágenes a la investigación.

Arizaga declaró en dos oportunidades ante la Justicia y, luego de ampliar su testimonio la semana pasada, también habló públicamente sobre el episodio. “No hubo violencia, tuve un brote, lamentablemente. Lo voy a trabajar de ahora en más para estar bien”, aseguró.

La joven sostuvo que “el problema nunca fue con él” y explicó que las imágenes en las que aparece corriendo no respondían, según su versión, a un intento de escapar de Moyano. “Si ven las cámaras, yo huía de todo el mundo. Si hay un policía corriéndome, yo misma me asusto”, señaló.

Por último, Moyano cuestionó su detención y consideró que su condición de persona pública influyó en la decisión inicial de la Justicia. “Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”, sostuvo.

El exdiputado continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Su defensa solicitó la semana pasada que se levanten las restricciones de acercamiento y contacto con Arizaga, luego de que la joven manifestara ante la fiscalía que no deseaba mantenerlas y que su intención era retomar la relación con Moyano.