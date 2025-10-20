En la provincia de Córdoba, el organismo previsional que cubre a los jubilados y pensionados es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. Además de recibir sus haberes, los afiliados gozan de diferentes beneficios, que la Caja intenta ampliar constantemente.
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: el beneficio que alcanza a miles de afiliados
El organismo previsional no sólo funciona como cobertura, sino también brinda diferentes actividades a sus beneficiarios.
En esta ocasión, se firmó un nuevo convenio de colaboración para ampliar las acciones de acompañamiento, capacitación y recreación destinadas a las personas mayores de la capital provincial. Este acuerdo prevé desarrollar talleres educativos, culturales y recreativos.
El nuevo convenio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba
Recientemente, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba firmó el convenio de colaboración, en el marco del programa Caja 427+ para ampliar sus acciones de acompañamiento a los adultos mayores. Además de brindar talleres educativos, culturales y recreativos, se acercará la atención y los servicios de la caja a todos los vecinos.
La firma de este acuerdo se realizó en el Centro de Participación Comunal de Barrio Jardín y contó con funcionarios de la Caja y de la Municipalidad de Córdoba Capital. Durante la jornada, se pudo ver la actuación del Coro Cantares y una clase abierta de ritmos caribeños.
El Programa Caja 427+ impulsa propuestas orientadas a promover una vida activa, participativa y saludable entre las personas mayores, integrando lo humano, lo técnico y lo social.
