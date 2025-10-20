Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: el beneficio que alcanza a miles de afiliados







El organismo previsional no sólo funciona como cobertura, sino también brinda diferentes actividades a sus beneficiarios.

Buenas noticias para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones cordobesa. Freepik

En la provincia de Córdoba, el organismo previsional que cubre a los jubilados y pensionados es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. Además de recibir sus haberes, los afiliados gozan de diferentes beneficios, que la Caja intenta ampliar constantemente.

En esta ocasión, se firmó un nuevo convenio de colaboración para ampliar las acciones de acompañamiento, capacitación y recreación destinadas a las personas mayores de la capital provincial. Este acuerdo prevé desarrollar talleres educativos, culturales y recreativos.

Jubilados de Córdoba Los beneficiarios de la Caja tendrán la posibilidad de realizar diferentes actividades. Freepik El nuevo convenio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba Recientemente, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba firmó el convenio de colaboración, en el marco del programa Caja 427+ para ampliar sus acciones de acompañamiento a los adultos mayores. Además de brindar talleres educativos, culturales y recreativos, se acercará la atención y los servicios de la caja a todos los vecinos.

La firma de este acuerdo se realizó en el Centro de Participación Comunal de Barrio Jardín y contó con funcionarios de la Caja y de la Municipalidad de Córdoba Capital. Durante la jornada, se pudo ver la actuación del Coro Cantares y una clase abierta de ritmos caribeños.

El Programa Caja 427+ impulsa propuestas orientadas a promover una vida activa, participativa y saludable entre las personas mayores, integrando lo humano, lo técnico y lo social.

