Difundieron la primera imagen oficial de Anthony Ippolito como Sylvester Stallone en la película "I Play Rocky"







Peter Farrelly, el director de comedia que ganó un Oscar por "The Green Book", está dirigiendo el largometraje de Amazon MGM.

Ippolito será Stallone en la película sobre la creación de

"Rocky".

Amazon MGM reveló el primer vistazo a Anthony Ippolito como un joven Sylvester Stallone en I Play Rocky, una historia real sobre la tumultuosa realización del clásico de boxeo de 1976 Rocky.

“La película cuenta la historia real de Sylvester Stallone y su inquebrantable creencia de que no solo estaba destinado a escribir Rocky, sino que estaba destinado a ser Rocky Balboa”, se lee en el título de Instagram.

"La película cuenta la historia real de Sylvester Stallone y su inquebrantable creencia de que no solo estaba destinado a escribir Rocky, sino que estaba destinado a ser Rocky Balboa". El cineasta de The Green Book, Peter Farrelly, dirige I Play Rocky, actualmente en producción. Ippolito actuará junto a Stephan James como Carl Weathers, quien interpretó al feroz rival de Rocky, Apollo Creed, así como Anna Sophia Robb, Matt Dillon, PJ Byrne, Tracy Letts y Jay Duplass.

El éxito de Rocky en el cine Las películas de Rocky, distribuidas por United Artists y posteriormente por MGM, son una de las franquicias cinematográficas deportivas más emblemáticas y exitosas de todos los tiempos, con una recaudación global de más de 1700 millones de dólares, incluyendo las películas derivadas de Creed. Stallone creó y protagonizó las películas, y la historia de su lucha por actuar en la película de 1976, que ganó el Oscar a la mejor película, ya forma parte de la historia de Hollywood.

Ippolito interpretó al actor ganador del Oscar Pacino en la serie limitada de Paramount+ The Offer, que contaba la historia sobre la realización de otro clásico del cine de los años 70, El Padrino .

También coprotagonizó el drama romántico de Netflix Purple Hearts, interpretó una versión más joven del personaje de Adam Sander en Pixels y apareció en Not Fade Away de David Chase.

