Bitcoin se encamina a sufrir el peor desplome mensual desde 2022

La principal criptodivisa continúa su caída y los inversores temen que perfore niveles claves.

Bitcoin (BTC) amplía su racha negativa este martes y recorta 3,6% hasta los u$s63.484,35, mientras se encamina hacia su mayor caída mensual desde el 2022, cuando la industria sufrió una serie de colapsos corporativos.

La principal criptomoneda llegó a bajar hasta u$s62.858 y hasta ahora acumula una pérdida superior al 19% en febrero, lo que la encamina a su peor desempeño mensual desde junio de 2022. Ese año, ocurrió la implosión del proyecto TerraUSD, que desencadenó una cadena de quiebras que incluyó al fondo de cobertura Three Arrows Capital y al prestamista BlockFi.

A este alarmante dato se le suma que puede alcanzar su quinto descenso mensual consecutivo, su racha negativa más larga desde 2018. Ese había sido un período duro para los mercados cripto, marcado por la caída de las ofertas iniciales de monedas luego del auge inicial.

Las causas detrás de la caída de Bitcoin Este retroceso prolongado se vio marcado recientemente por la anulación del programa arancelario de Donald Trump por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. En ese sentido, el anuncio del mandatario de un nuevo arancel global del 10% sobre las importaciones durante 150 días y la suba de la tasa al 15%, el máximo permitido bajo el estatuto relevante, provocaron incertidumbre en el mercado financiero.

bitcoin derrumbe caida ChatGPT IA Rachael Lucas, analista cripto en BTC Markets explicó: “Pese a la narrativa de ‘oro digital’, el Bitcoin sigue cotizando como un activo de riesgo. Cuando el temor macroeconómico aumenta, el capital rota hacia refugios tradicionales. El Bitcoin aún no está ahí”. A eso se le suma la falta de catalizadores a corto plazo que envíen una señal para los inversores.

Los ETF de bitcoin spot que cotizan en Estados Unidos registraron salidas superiores a u$s200 millones el lunes, mientras que la demanda de coberturas bajistas duplica aproximadamente a las apuestas alcistas en el mercado de opciones, según datos de Deribit. El próximo nivel de soporte, en ese sentido, se ubica en u$s60.000. Tony Sycamore, analista de IG Australia, aseguró que se acerca cada vez más a su media móvil de 200 semanas, ubicada en u$s58.503, y que una caída por debajo de la zona de soporte entre u$s58.000 y u$s60.000 “probablemente abriría la puerta a un retroceso más profundo". El valor total de todas las criptomonedas cayó más de u$s120.000 millones entre el lunes y el martes, según CoinGecko.

