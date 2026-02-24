Después de más de cinco años, Chayanne vuelve a encontrarse con su público argentino y lo hará a lo grande: el cantante y bailarín puertorriqueño se presentará en el Movistar Arena en el marco de su tour “Bailemos Otra Vez".
Chayanne en la Argentina: todo lo qué tenés que saber antes de sus shows
El musico puertorriqueño se presentará en Buenos Aires como parte de su gira “Bailemos Otra Vez Tour”.
El artista ofrecerá cinco conciertos en el estadio de Villa Crespo, el 24 y 25 de febrero, y el 1°, 4 y 7 de marzo, además de una presentación en Córdoba el 27 de febrero. Su visita culminará el 13 de marzo con un mega show en el Estadio de Vélez, que marcará el cierre de su recorrido por el país.
Chayanne en la Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber
Horarios
- Apertura de puertas: 19:00hs
- Telonero Roze: 20:00hs
- Inicio del show de Chayanne: 21:00hs
Aún quedan entradas disponibles para los shows de Chayanne en el Movistar Arena. Los tickets pueden comprarse exclusivamente a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar, con precios desde $89.000. Por su parte, las entradas para el concierto en Vélez ya se encuentran completamente agotadas.
El tour Bailemos Otra Vez marca el regreso de Chayanne a los escenarios tras varios años de pausa. El artista lanzó en 2023 un nuevo álbum con el mismo nombre, que incluye canciones como Te amo y punto, Bailando bachata y Como tú y yo. Este material significó su vuelta a los estudios luego de más de ocho años sin publicar un disco de estudio.
Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música latina, Chayanne es reconocido por su repertorio de baladas románticas y temas bailables, así como por su presencia escénica en vivo.
Chayanne en Córdoba
Para el show de Chayanne en Córdoba el 27 de febrero en el estadio de Instituto las entradas todavía están disponibles a través de ticketek.com.ar. La preventa exclusiva para clientes Santander American Express comenzó el lunes 4 de agosto a las 13 hs, con una duración de 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada esa instancia, se habilitará la venta general, con todos los medios de pago habilitados.
