AMD otorgó a Meta un warrant condicionado al desempeño que le permitiría adquirir hasta 160 millones de acciones del fabricante.

El gigante tecnológico Meta y el fabricante de semiconductores AMD anunciaron un acuerdo estratégico de gran escala para desplegar hasta 6 gigavatios de potencia de cómputo basada en GPUs destinadas a inteligencia artificial. En consecuencia, las acciones de AMD se disparan en Wall Street más del 7%.

El convenio, de carácter multianual y multigeneracional, amplía la colaboración previa entre ambas compañías y establece que AMD suministrará a Meta varias generaciones de sus chips Instinct, comenzando con un diseño personalizado basado en la arquitectura MI450 .

Los primeros envíos para un despliegue inicial de 1 gigavatio están previstos para el segundo semestre de 2026 .

La iniciativa forma parte de la estrategia de Meta para escalar masivamente su capacidad de cómputo en IA, necesaria para entrenar y ejecutar modelos cada vez más complejos. Según Mark Zuckerberg , el acuerdo permitirá a la empresa “diversificar su cómputo” y avanzar hacia el objetivo de construir lo que denomina “superinteligencia personal”.

Desde la perspectiva de AMD, el acuerdo la posiciona en el centro de una de las mayores expansiones de infraestructura de IA del sector tecnológico .

La CEO Lisa Su destacó que la colaboración alineará las hojas de ruta de hardware, sistemas y software de ambas firmas para ofrecer plataformas optimizadas para las cargas de trabajo de Meta.

amd.jpg Las acciones de AMD saltan en Wall Street tras un acuerdo masivo con Meta

Aunque las compañías no revelaron el valor total del contrato, estimaciones de mercado lo sitúan potencialmente por encima de los u$s100.000 millones, dada la escala de capacidad comprometida.

Términos financieros inusuales

El acuerdo también incluye un mecanismo financiero poco habitual: AMD otorgó a Meta un warrant condicionado al desempeño que le permitiría adquirir hasta 160 millones de acciones del fabricante, con adjudicaciones ligadas a hitos de suministro y despliegue de GPUs.

La alianza refleja además un cambio estratégico en el ecosistema de chips de IA. Durante años, Nvidia dominó el mercado de aceleradores para inteligencia artificial, pero grandes tecnológicas como Meta buscan diversificar proveedores para reducir dependencia y asegurar suministro en medio de la explosión de demanda.

Para Meta, el acuerdo se integra en un plan más amplio de inversión en centros de datos y hardware de IA que podría alcanzar entre u$s115.000 y u$s135.000 millones en 2026. Los chips de AMD se utilizarán principalmente en cargas de inferencia, complementando otras arquitecturas y desarrollos propios como el acelerador MTIA.

En el mercado, la noticia fue interpretada como un fuerte respaldo a la estrategia de AMD en IA, motivo por el cual sus acciones subieron un 7% en Wall Street.