Nuevo finde largo en Buenos Aires: por qué es feriado el 10 de agosto y a quiénes afecta + Agregar ámbito en









Vecinos de distintas localidades y partidos bonaerenses disfrutarán de un fin de semana largo extra en el calendario de este mes.

Los vecinos bonaerenses que podrán aprovechar un fin de semana largo más en agosto. Depositphotos

Es normal que lo primero que se busque en el calendario nacional de feriados sea un fin de semana largo, ya que esas jornadas ofrecen la posibilidad de descansar en casa, juntarse con amigos o planificar una escapada rápida. Si bien para todos los argentinos llegará el 17 de agosto, ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires tendrán un día más.

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No alcanzará a todos, sino únicamente a algunas localidades o municipios. Pese a esto, habrá un gran número de afortunados con la posibilidad de atravesar un mes en el cual podrán aprovechar al máximo los días no laborables.

Este tipo de jornadas permite a muchos planificar una escapada rápida o simplemente descansar en casa. Freepik Por qué es feriado el 10 de agosto de 2026 Cabe remarcar que estas jornadas no serán a nivel nacional y los feriados tendrán alcance únicamente local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Esto responde a dos motivos distintos: el municipio de Navarro conmemora una celebración patronal, mientras que la localidad de 12 de Octubre, perteneciente al partido de Nueve de Julio, festeja su aniversario fundacional.

En el primer caso, corresponde al vínculo de la región con San Lorenzo Mártir, su santo patrono. Por otro lado, el pueblo celebrará su nacimiento, ocurrido en esta misma fecha de 1911. Su fundación tuvo lugar después de la creación de la estación de tren y la realización del trazado urbano.

Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores ante los festejos.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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