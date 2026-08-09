Es normal que lo primero que se busque en el calendario nacional de feriados sea un fin de semana largo, ya que esas jornadas ofrecen la posibilidad de descansar en casa, juntarse con amigos o planificar una escapada rápida. Si bien para todos los argentinos llegará el 17 de agosto, ciertos sectores de la provincia de Buenos Aires tendrán un día más.
Nuevo finde largo en Buenos Aires: por qué es feriado el 10 de agosto y a quiénes afecta
Vecinos de distintas localidades y partidos bonaerenses disfrutarán de un fin de semana largo extra en el calendario de este mes.
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Antes del 17 de agosto: el feriado exclusivo para una localidad y un partido de Buenos Aires
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Una semana laboral de 4 días: el rincón de Buenos Aires que tendrá un feriado exclusivo en agosto
No alcanzará a todos, sino únicamente a algunas localidades o municipios. Pese a esto, habrá un gran número de afortunados con la posibilidad de atravesar un mes en el cual podrán aprovechar al máximo los días no laborables.
Por qué es feriado el 10 de agosto de 2026
Cabe remarcar que estas jornadas no serán a nivel nacional y los feriados tendrán alcance únicamente local, más precisamente en la provincia de Buenos Aires. Esto responde a dos motivos distintos: el municipio de Navarro conmemora una celebración patronal, mientras que la localidad de 12 de Octubre, perteneciente al partido de Nueve de Julio, festeja su aniversario fundacional.
En el primer caso, corresponde al vínculo de la región con San Lorenzo Mártir, su santo patrono. Por otro lado, el pueblo celebrará su nacimiento, ocurrido en esta misma fecha de 1911. Su fundación tuvo lugar después de la creación de la estación de tren y la realización del trazado urbano.
Esto afectará principalmente a la actividad pública y a los empleados del Banco Provincia, mientras que los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores ante los festejos.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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