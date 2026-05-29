Caso Agostina Vega: trasladaron a tres mujeres tras un nuevo allanamiento en la casa del principal sospechoso

La adolescente fue vista por última vez el sábado por la noche cuando se subió a un taxi. El único detenido es Claudio Barrelier, un hombre con antecedentes. Levantaron el secreto de sumario.

La provincia de Córdoba continúa bajo conmoción por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que lleva una semana sin que se conozca su paradero, mientras que el principal sospecho negó que la joven haya estado en su casa. Las fuerzas de seguridad volvieron este viernes a allanar el domicilio, y tres mujeres que estaban en el lugar fueron retiradas con capucha. Además, se levantó el secreto de sumario.

Durante el operativo, tres mujeres que se encontraban en el domicilio fueron retiradas encapuchadas, pero sin esposar, para declarar. El lugar quedó luego vallado.

Agostina fue vista por última vez el sábado por la noche cuando se subió a un taxi. El único detenido es Claudio Barrelier , un hombre con antecedentes, quien negó que la adolescente haya ido a su casa, y que la joven que aparece en un video es en realidad su hija.

“La prueba que ha sido recolectada y procesada en las últimas horas ubican a Agostina en Córdoba” , detalló el abogado de la madre de Agostina, quien habría tenido una relación sentimental con el principal sospechoso.

En la misma línea, el abogado señaló que la casa del detenido Claudio Gabriel Barrelier confirma que la menor “ estuvo en ese domicilio durante aproximadamente tres horas y que luego salió”, en las vísperas de las declaraciones de Barrelier. “Hay esperanzas. Agostina está con vida, pero hay que ser cautos”, concluyó Nayi.

La menor fue vista por última vez cuando se subió a un taxi conducido por un conocido de la familia para dirigirse a un barrio cercano, donde la habría estado esperando el acusado, identificado como Gabriel Barrelier, un conocido de la madre de la niña. En medio de la angustia y el reclamo de sus familiares, este miércoles se activó la Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida podría estar en peligro inminente.

Sospechoso desaparición Agostina Vega Gabriel Barrelier, el principal sospechoso, habría tenido una relación previa con la madre de Agostina. X

La detención del sospechoso y las primeras declaraciones

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, Agostina salió cerca de las 22.30 del sábado 23 de mayo desde la casa de su madre, ubicada sobre la avenida Leandro N. Alem, en el barrio General Mosconi de Córdoba capital.

Según las declaraciones del remisero que la llevó hasta allí, el taxi la trasladó hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico, donde fue recibida por Barrelier, conocido por el entorno familiar. Habría sido él quien habría pagado el viaje en efectivo y luego se fue caminando con la adolescente.

La abuela de la adolescente sostuvo que el detenido le habría dicho a Agostina que tenía “un regalo sorpresa” para su madre. Ese habría sido el “gancho” para convencerla de que fuera al barrio Cofico a encontrarse con él. Por su parte, el abuelo aclaró que el taxista no está bajo sospecha: “El remisero no tiene nada que ver; es de nuestra íntima confianza”.

Antes de ser detenido, Barrelier mantuvo contacto con la madre de la menor y brindó versiones contradictorias. Inicialmente, negó haberla visto, pero luego cambió su relato. Sin embargo, después de que se conociera el testimonio del conductor, el hombre rectificó su declaración y reconoció que la menor compartió tiempo con él durante la noche de sábado y detalló que estuvieron alrededor de 15 minutos en el domicilio, pero agregó que la adolescente salió de la casa, caminó por la calle de Juan del Campillo y, en la esquina de las calles Avellaneda y Urquiza, ella se subió por sus propios medios a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se fue.

El abogado defensor, por su parte, relató que la adolescente se comunicó con su cliente para pedirle ayuda con el remis. Como él no tenía movilidad, le indicó que caminara hasta la casa de un amigo. En ese trayecto, apareció el vehículo rojo y, según Barrelier, la menor le dijo: "Yo me voy con él" antes de subir al auto.

Luego de que se conociera un video donde se ve ingresar a una joven a la casa de Barrelier, quien presuntamente sería Agostina según los relatos de la familia, el hombre aseguró que no se trata de ella, sino de su propia hija.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Agostina Vega debe ser comunicada de inmediato a la unidad judicial más cercana o al servicio de emergencias 911.