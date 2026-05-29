WhatsApp lanzó una función especial para seguir el Mundial 2026

La actualización se titula "Football Center 2026”. Estará disponible para usuarios de todos los sistemas operativos.

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos , México y Canadá , WhatsApp presentó una nueva herramienta pensada especialmente para los fanáticos del fútbol. La aplicación de mensajería incorporó una función denominada “Football Center 2026” , un espacio que reunirá información, novedades y contenidos relacionados con la máxima competencia de selecciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La iniciativa busca facilitar el acceso a actualizaciones en tiempo real dentro de la propia plataforma, aprovechando el creciente interés global que genera la Copa del Mundo .

La nueva función consiste en un centro temático dedicado exclusivamente al Mundial organizado por la FIFA. Según explicó el sitio especializado WABetaInfo , muchos usuarios ya comenzaron a ver referencias a esta herramienta dentro de la pestaña de actualizaciones de la aplicación.

Para acceder a este espacio es necesario dirigirse al apartado de Canales, una sección que WhatsApp viene potenciando desde hace varios meses como alternativa para seguir contenidos informativos, deportivos y de entretenimiento.

El objetivo principal de Football Center 2026 es concentrar en un solo lugar los canales más relevantes vinculados al Mundial.

De esta manera, los usuarios podrán seguir noticias, resultados, información oficial y novedades relacionadas con los distintos seleccionados que participarán del torneo.

La propuesta apunta a simplificar el acceso a contenidos futbolísticos sin necesidad de abandonar la aplicación al momento de hacerlo.

Según WABetaInfo, el sistema permitirá recibir actualizaciones oficiales provenientes de las propias selecciones nacionales y de otras fuentes especializadas que cubran el campeonato.

La nueva función se apoyará principalmente en el ecosistema de Canales de WhatsApp. Desde allí, los aficionados podrán encontrar espacios dedicados a equipos nacionales, medios deportivos y comunidades enfocadas en el seguimiento de los partidos.

La idea es que toda la cobertura mundialista quede centralizada dentro del directorio de Canales, facilitando la búsqueda de información y la interacción con contenidos relacionados con la competencia.

No es la primera vez que Meta y WhatsApp apuestan por el fútbol como herramienta para captar usuarios. Durante los últimos meses, la compañía impulsó diversas iniciativas vinculadas al deporte y, recientemente, cerró una alianza con el Arsenal para fortalecer el vínculo entre el club inglés y sus seguidores a través de los Canales.

Esa experiencia parece haber servido como antecedente para la creación de este nuevo espacio dedicado al Mundial.

Cuándo estará disponible

La herramienta ya comenzó a desplegarse tanto en dispositivos con sistema operativo iOS como Android. Sin embargo, como ocurre con muchas actualizaciones de WhatsApp, la implementación será gradual y podría tardar algunos días o semanas en llegar a todos los usuarios.

Quienes aún no encuentren la función pueden verificar si existe una actualización disponible desde la App Store o Google Play. En paralelo, WhatsApp también comenzó a probar una nueva característica para los administradores de Canales.

La función permitirá publicar Estados, contenidos temporales similares a las historias de Instagram, directamente desde esos espacios.

Todo indica que esta herramienta podría lanzarse junto con Football Center 2026, permitiendo que selecciones, medios y comunidades futboleras compartan contenido dinámico durante el desarrollo del Mundial.

Con el torneo cada vez más cerca y millones de aficionados pendientes de cada detalle, WhatsApp busca convertirse en otro de los escenarios donde se vivirá la Copa del Mundo.