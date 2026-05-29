Tom Hardy no fue despedido de la serie "MobLand" y aseguran que podría volver en una nueva temporada

La primera temporada de la serie se estrenó en 2025 y rápidamente se convirtió en una de las series más vistas de Paramount+.

A pesar de los rumores que circulan desde la semana pasada de que Tom Hardy fue despedido de la serie MobLand , el actor (quien interpreta al gánster Harry Da Souza en la serie de Paramount+ ) podría volver para una tercera temporada.

“ Tom no fue despedido, la puerta no está cerrada para la tercera temporada y se están resolviendo los problemas a nivel creativo”, dijo una fuente cercana a la producción al portal Variety.

La serie, protagonizada por Pierce Brosnan y Helen Mirren como los cabecillas de una familia criminal británica, fue creada por Ronan Bennett y Jez Butterworth y producida por 101 Studios de David Glasser , junto con MTV Entertainment Studios. Guy Ritchie es productor ejecutivo y dirigió varios episodios en ambas temporadas.

La primera temporada de MobLand se estrenó en 2025 y rápidamente se convirtió en una de las series más vistas de Paramount+. La segunda temporada ya terminó de rodarse, pero aún no se ha estrenado, mientras que la tercera temporada estaba programada para comenzar su producción este otoño, con Hardy retomando su papel de Da Souza.

Los rumores de que Hardy no regresaría para la tercera temporada tras un desencuentro con Butterworth y Glasser aparecieron por primera vez en el portal Puck. Aparentemente las tensiones eran reales, pero que Hardy no fue despedido oficialmente y el trío está intentando resolver sus diferencias creativas.

La causa del conflicto es una combinación de factores, incluyendo informes sobre la impuntualidad de Hardy en el set y su insistencia en reescribir parte del guion.

Tom Hardy y un historial de conflictos en el set

Esta no es la primera vez que el comportamiento de Hardy se considera un obstáculo para una producción. Hubo "mala sangre" entre Hardy y Charlize Theron en Mad Max: Fury Road de 2015, y Theron terminó "maldiciendo sin parar" a Hardy por su constante impuntualidad.

"Me vi superado por la situación en muchos sentidos", admitió Hardy. "La presión sobre ambos era abrumadora en ocasiones. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás con más experiencia, en mí. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y menos atractivo, podría estar a la altura de las circunstancias".

Se espera que la segunda temporada de MobLand se estrene a finales de este año.