Cambiar la batería de un Tesla puede costar más caro que un auto 0KM

Los usuarios de la empresa del magnate se encuentran criticando los elevados precios de las piezas de la marca.

Los autos eléctricos tienen una menor cantidad de piezas móviles, y requieren menos mantenimiento, a diferencia de los autos a combustible. Foto: HE

Los autos eléctricos requieren menos mantenimiento y menores costos a largo plazo, pero, si se trata de Tesla, hay una circunstancia que genera preocupación entre los fanáticos de la marca: el precio de los repuestos, sobre todo el de la batería. En algunos modelos, el costo de reemplazo puede ser tan alto que llega a competir con el valor del propio vehículo.

La marca, dirigida por el magnate Elon Musk, cambió la movilidad eléctrica con tecnología, autonomía y software avanzado. Pero, también presentó un esquema de mantenimiento distinto al de la industria tradicional, con piezas exclusivas y servicios altamente especializados.

tesla cybertruk Tesla (web) Cuánto sale el repuesto de una batería Tesla Los autos eléctricos tienen una menor cantidad de piezas móviles, y requieren menos mantenimiento, a diferencia de los autos a combustible. Sin embargo, el problema aparece cuando falla una de sus piezas, debido a los altos costos de los repuestos.

Por ejemplo, en el servicio oficial de Tesla, cambiar la batería de un Model S fuera de garantía cuesta entre 15.000 y 22.000 dólares, según el año del vehículo, la capacidad del pack y el país donde se realice el trabajo.

Alternativas y riesgos Para rebajar los costos, algunos usuarios optan por talleres independientes. Allí, suelen utilizarse baterías reutilizadas, de vehículos anteriores, pero con piezas en buen estado.

El costo en un taller no oficial suele ubicarse entre 10.000 y 15.000 dólares, incluyendo la instalación. En situaciones puntuales, el precio puede ser aún menor, aunque con mayores riesgos en durabilidad y respaldo técnico.

