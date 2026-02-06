Cuándo cierran las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno por obras y por cuánto tiempo

El fin de semana arrancará con cambios importantes para quienes se mueven en auto por la Ciudad de Buenos Aires . Dos de las trazas más transitadas del área metropolitana tendrán interrupciones totales que obligarán a reordenar rutinas, anticipar salidas y revisar caminos alternativos .

La medida impacta tanto en conductores particulares como en transporte de carga y servicios que suelen atravesar estos corredores clave como lo son las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno . En un contexto donde el tránsito ya viene cargado, cualquier cierre genera un efecto dominó que se siente rápido, sobre todo en horarios pico o ingresos desde el conurbano.

Desde el gobierno porteño y AUSA explican que se trata de trabajos necesarios, aunque admiten que el esquema no está exento de complejidades. La recomendación general es evitar la zona si no es indispensable y chequear el estado de las vías antes de salir, porque los tiempos pueden variar según cómo avance la obra.

Los cierres responden a un paquete de trabajos que apunta a modernizar la infraestructura vial . En el caso de la autopista 25 de Mayo , las tareas se concentran en el sector de peajes y accesos, donde se avanza con la eliminación de cabinas tradicionales y la implementación del sistema sin barreras . Esta transformación busca agilizar el paso y reducir embotellamientos a mediano plazo.

En paralelo, también se realizan intervenciones sobre la calzada, señalización y elementos de seguridad. Son trabajos que requieren ocupar la traza completa en determinados tramos , algo que hace imposible mantener la circulación habitual mientras se ejecutan las tareas.

La suba incluye a las autopistas Illia, 25 de Mayo y Perito Moreno En junio de 2026 no habrá más estaciones de peaje en las autopistas porteñas.

En la autopista Perito Moreno, el foco está puesto en obras complementarias vinculadas a la misma lógica: adecuaciones estructurales, mejoras en accesos y reconfiguración del sistema de cobro. La coordinación entre ambas autopistas no es casual, ya que funcionan como un corredor integrado para el ingreso y egreso de la Ciudad.

Desde AUSA explicaron que este tipo de trabajos se programan en horarios de menor circulación para reducir el impacto, aunque reconocen que el sábado sigue siendo un día con mucho movimiento.

Por cuánto tiempo estarán cerradas las autopistas

El cierre total está previsto para el sábado, con inicio durante la madrugada y extensión hasta el transcurso del día. En principio, la interrupción se mantendrá por varias horas, aunque los plazos pueden ajustarse si las condiciones técnicas o climáticas no acompañan.

Durante ese lapso, el tránsito será desviado hacia avenidas y arterias alternativas, como Paseo Colón, Avenida General Paz, Acceso Oeste y otros corredores urbanos. Allí es donde suele aparecer el mayor problema: calles que absorben más autos de lo habitual y semáforos que no siempre dan abasto.

cierre autopista

Las autoridades recomiendan salir con tiempo extra, prestar atención a la señalización transitoria y seguir los avisos de tránsito en tiempo real. También sugieren considerar transporte público si la agenda lo permite, aunque eso tampoco garantiza un viaje sin demoras.

Un punto a tener en cuenta es que este cierre no implica el fin de las obras. El proceso de transformación del sistema de peajes se desarrollará por etapas, con posibles nuevas interrupciones en las próximas semanas. No siempre se anuncian con demasiada anticipación, lo que suma incertidumbre a la planificación diaria.