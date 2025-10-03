El dólar sigue bajo la lupa: expectativa por el cierre semanal y la intervención del Tesoro

El ministro de Economía se encontrará con el secretario del Tesoro de EEUU, en una reunión que el Gobierno espera que mantenga la tranquilidad sobre el dólar durante los próximos días.

A lo largo de la rueda pasada aparecieron posturas de ventas presuntamente oficiales por un volumen total de u$s300 millones.

Hay expectativas sobre el pulso del mercado cambiario sobre el cierre de la semana, luego de un jueves sin tanta presión sobre el dólar , aunque con nuevas ventas del Tesoro para contener al tipo de cambio mayorista .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a EEUU para reunirse con Scott Bessent , secretario del Tesoro norteamericano, un encuentro que el equipo económico espera que sostenga la "pax cambiaria" de cara a las elecciones.

El dólar oficial se vende a $1.424,5 en el segmento mayorista, tras subir $1,50 la última rueda. De esa manera, la divisa norteamericana cerró ayer, por debajo de la línea de $1.425.

A lo largo de la rueda pasada aparecieron posturas de ventas presuntamente oficiales por un volumen total de u$s300 millones, de las cuales se operó una buena cantidad, según confirmaron fuentes del mercado a Ámbito .

En la city, denominaron los $1.425 como "la banda de la banda" , ya que es la cotización en la cual el Tesoro vende dólares para contener la suba. Actualmente, el techo oficial de la banda es de $1.482,2 .

dolar mercados finanzas inversiones vivo La búsqueda de cobertura en "moneda dura" también se reflejaron en los contratos de dólar futuro. Depositphotos

A cuánto cotiza el dólar oficial

A nivel minorista, el dólar se vende a $1.401,38 para la compra y a $1.454,16 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el BCRA, luego de que cayera $2,73 este jueves.

En el Banco Nación (BNA) la divisa se vende a $1.450. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.885.

La presión sobre los dólares paralelos

Por su parte, los dólares financieros achicaron su brecha con el dólar oficial la rueda previa. Este viernes, el Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.548,41 y la brecha con el mayorista es de 8,7%. Por su parte, el MEP se vende a $1.500, tras haber caído 1,5%.

Mientras, el dólar blue cotiza a $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

La búsqueda de cobertura en "moneda dura" también se reflejaron en los contratos de dólar futuro. El mercado ya "pricea" para fin de octubre a un tipo de cambio a $1.459,5.