Lograron salvar a cinco personas atrapadas en una cueva de Tailandia

Cinco personas fueron encontradas a salvo en la caverna de Xaisomboun tras quedar atrapadas por una inundación el pasado 19 de mayo. El accidente ocurrió cuando una fuerte tormenta bloqueó la salida del lugar. Equipos de auxilio de Tailandia confirmaron el hallazgo, mientras que Bounkham Luanglath, del grupo Rescue Volunteer for People, informó que los rescatistas aún buscan a los otros dos aldeanos desaparecidos . Las autoridades todavía evalúan el día y la estrategia para sacar al grupo de la cueva.

“ Todavía estoy temblando. Nuestro equipo lo logró” , afirmó Luanglath en un mensaje de voz. Un video de los rescatistas tailandeses capturó el instante en que los buzos salieron a la superficie y vieron a los aldeanos. En la filmación se nota a los lugareños sentados en una roca alta con agua a su alrededor, usando linternas en sus cabezas. Otras grabaciones muestran la gran alegría de los equipos de auxilio, quienes celebraban y se abrazaban felices por el éxito.

Buzos de varios países llegaron al sitio durante el fin de semana desde Tailandia. Estos mismos rescatistas lograron la hazaña de 2018 en el norte tailandés. Allí sacaron sanos y salvos a 12 niños y a su entrenador de fútbol tras pasar más de 15 días encerrados bajo tierra.

La cueva se ubica en una zona muy alta y aislada de Longcheng, a unos 120 kilómetros al norte de la capital. Los rescatistas contaron en las redes sociales que llegar al sitio fue un verdadero reto por culpa del mal clima. Para alcanzar la entrada, los equipos tuvieron que caminar cuatro kilómetros a pie por un camino de montaña muy empinado. Además, el ingreso al lugar es una grieta de roca tan estrecha que las personas solo pueden pasar de a una y trepando.

A pesar de los peligros, los habitantes de la zona entraban seguido a esta caverna para buscar oro. Luanglath también explicó que las autoridades ya les habían advertido muchas veces que no ingresaran por razones de seguridad. Sin embargo, los lugareños ignoraban los avisos para continuar con la búsqueda del metal precioso.