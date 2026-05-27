Todos los extras que recibirán los jubilados y pensionados de ANSES en junio 2026

El organismo confirmó que continuarán los refuerzos para jubilaciones y pensiones mínimas en el sexto mes del año.

El próximo mes incluirá aumento por movilidad, bono extraordinario y el pago del medio aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que junio llegará con refuerzos para jubilados y pensionados gracias a la combinación de aumento por movilidad, bono y pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

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El incremento mensual se aplicará sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones de acuerdo con el esquema de actualización automática basado en la inflación publicada por el INDEC. Además del ajuste, el Gobierno nacional mantendrá el bono extraordinario destinado a quienes perciben haberes mínimos. Ese refuerzo continuará siendo de $70.000 y se acreditará automáticamente junto con los pagos habituales.

ANSES informó oficialmente que las jubilaciones y pensiones aumentarán durante junio como parte del mecanismo de movilidad mensual implementado por el Gobierno nacional. Con esa actualización, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $403.317,99 antes de sumar el bono extraordinario y el aguinaldo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $322.654, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez subirán a $282.322,60.

El nuevo esquema de movilidad se actualiza mensualmente utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC dos meses antes de cada liquidación. El objetivo del mecanismo es evitar el retraso de haberes frente a la inflación, aunque los bonos extraordinarios siguen siendo fundamentales para sostener los ingresos mínimos.

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Quiénes mantienen el bono de $70.000

El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente durante junio para jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos dentro del sistema previsional. El refuerzo alcanza a:

jubilados que perciben la mínima

titulares de la PUAM

beneficiarios de Pensiones No Contributivas

madres de siete hijos con pensiones compatibles

Quienes cobren por encima del haber mínimo también podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el límite definido por ANSES para junio. Con la suma del haber mínimo actualizado y el bono, el ingreso mensual alcanzará los $473.317,99 antes de incorporar el aguinaldo correspondiente al semestre.

El bono extraordinario se mantiene congelado en $70.000 desde hace varios meses, mientras distintos sectores reclaman una actualización acorde a la inflación acumulada.

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Aguinaldo de ANSES: cuánto cobran

Junio también incluirá el pago del primer medio aguinaldo de 2026 para jubilados y pensionados. El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual cobrado durante el semestre y se liquida automáticamente junto con los haberes habituales.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo será de $201.658,99, según los valores oficiales publicados por ANSES. De esta manera, un jubilado de la mínima recibirá en junio $674.976, sumando haber actualizado, bono y aguinaldo.

En el caso de la jubilación máxima, el haber de junio se ubica en $2.713.948,18. El ingreso con medio aguinaldo llega a $4.070.922,27.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber es de $322.654,39. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327,20, el total asciende a $553.981,59.

Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: el haber es de $282.322,60. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $141.161,30, el total llega a $493.483,90.

El organismo previsional continuará utilizando el cronograma habitual dividido por terminación de DNI para organizar las fechas de pago de junio.