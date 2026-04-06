J.P. Morgan se politiza más y pide un EEUU fortalecido económica y militarmente + Seguir en









Su CEO, Jamie Dimon, dejó asentado su interés político, en el marco de dos programas de financiamiento por parte del banco.

Su CEO, Jamie Dimon, escribió una carta a accionistas en la cual delinea los principales desafíos a nivel local y global. Depositphotos

El director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon, afirmó que Estados Unidos necesita "fortalecerse" para mantener su poderío militar y económico. Esta declaración se produce en consonancia con un nuevo plan por parte del banco para invertir más de un u$s1 billón en este sector.

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"Con las políticas adecuadas y acciones decididas, Estados Unidos mantendrá el ejército y la economía más fuertes, y seguirá siendo el baluarte de la libertad y el arsenal de la democracia. Pero ningún país tiene un derecho divino al éxito", escribió Dimon en una carta a accionistas, difundida por Bloomberg.

J.P. Morgan presentó la semana pasada la "Iniciativa del Sueño Americano", cuyo objetivo es ampliar las oportunidades económicas en las comunidades locales de EEUU. Esta le siguió a "Iniciativa de Seguridad y Resiliencia", anunciada en octubre, mediante la cual se comprometió a invertir u$s1,5 billones en sectores que fortalezcan la seguridad y la resiliencia económica de Estados Unidos durante la próxima década.

Estos movimientos se inscriben dentro de un claro interés político de Dimon, que se ha manifestado a lo largo de los años pero que se manifiesta ahora con mayor intensidad. “Tenemos la responsabilidad de contribuir a la formulación de las políticas adecuadas, no solo para nuestra empresa, sino también para el país y el mundo. Muchas empresas solo prosperarán si sus países prosperan”, escribió el CEO del banco.

jamie-dimon.jpg "Cuestiones críticas que afrontan Estados Unidos y el mundo" La carta de Dimon, que consta de 48 páginas, tiene una sección titulada "Cuestiones críticas que afrontan Estados Unidos y el mundo". Se trata de la más extensa del documento y pide "un gran y excelente acuerdo de libre comercio con toda Europa" a cambio de reformas económicas y militares. Asimismo, advierte sobre el riesgo geopolítico, resaltado en la actualidad por la guerra en Medio Oriente.

El crédito privado está entre una lista de riesgos potenciales de cara al futuro para Dimon, quien sugirió el año pasado que algunas pérdidas crediticias emergentes probablemente indicaban un riesgo de que hubiera más problemas en el sistema. Por otra parte, explicó: “Las inversiones de capital privado ahora se mantienen durante un promedio de siete años, prácticamente el doble de lo que solía ser (...) En general, solo hemos tenido un mercado alcista desde la gran crisis financiera; es difícil imaginar qué sucederá si, llegado el caso, tenemos un mercado bajista prolongado”. Asimismo, dijo que las ciudades deben seguir siendo competitivas. Sugirió, también, que es probable que el ritmo de adopción de la IA sea mucho más rápido que el de otros avances tecnológicos como la electricidad o internet. «No vamos a ignorar la realidad», declaró