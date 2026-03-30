Advertencia de JP Morgan y Pimco: el mercado de bonos subestima el impacto económico de la guerra en Medio Oriente

Dos de los gestores de activos más importantes del mercado alertaron sobre un posible error de cálculo por parte de los tenedores de bonos, que parecen priorizar la busqueda de un refugio contra la inflación, pero no de una posible desaceleración de la economía norteamericana.

Los riesgos de que la economía de EEUU caiga ya se acumulaban antes de la guerra.

Instituciones financieras como JP Morgan y Pimco lanzaron una alerta para los tenedores de bonos: los mercados financieros están priorizando protegerse de un shock inflacionario por la fuerte suba del precio del petróleo y subestiman el riesgo de que la guerra en Medio Oriente provoque una fuerte desaceleración en una economía norteamericana que ya mostraba señales de enfriamiento .

Con el petróleo consolidado desde hace semanas por encima de u$s100 y una escalada militar que no da señales de finalizar en el corto plazo, la mayoría de los operadores en el mercado financiero focalizaron sus esfuerzos buscar refugios de un rebrote inflacionario a nivel global.

Como consecuencia, el mercado de bonos del Tesoro estadounidense mostró una importante volatilidad . Por ejemplo, el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a dos años, que son los más sensibles a los cambios en la política de la Reserva Federal (Fed) , se encuentra en sus niveles más altos desde julio de 2025 , un indicio de que el mercado empieza a barajar la posibilidad de que la autoridad monetaria vuelva a subir las tasas antes de que termine el año para hacer frente a la inflación .

Eso sería producto de que los elevados precios de la energía harían subir los precios del resto de la economía . En este sentido, la OCDE advirtió la semana pasada de que los precios al consumo en EEUU podrían dispararse un 4,2% este año . Eso, a su vez, está haciendo que los inversores exijan mayores retribuciones para evitar que sus rendimientos se vean erosionados por la inflación.

Sin embargo, algunas instituciones financieras van un paso más allá. Tal es el caso de los gestores de Pimco, JP Morgan y Columbia Threadneedle Investments , que se preparan para que la suba de los costos de la energía no solo impacte en la inflación, sino que g enere un golpe en la actividad económica que derive en un repunte del mercado de bonos y haga que los rendimientos vuelvan a bajar.

Algunos inversionistas empiezan a proyectar una suba de tasas de la Fed si la guerra en Medio Oriente se prolonga.

“Cada día que persiste este conflicto nos acerca más a que el mercado se vea obligado a considerar las implicaciones más negativas para el crecimiento, lo que en última instancia debería empujar a la baja los rendimientos del Tesoro”, afirmó a Bloomberg Kelsey Berro, gestora de carteras de renta fija de JP Morgan Asset Management. “En general, los rendimientos han subido lo suficiente como para resultar atractivos”.

jp morgan JP Morgan insiste en que la suba de la inflación podría derivar en un enfriamiento de la economía. Depositphotos

“Lo que tiende a comenzar como un shock de inflación puede migrar rápidamente a un shock de crecimiento”, dijo Daniel Ivascyn, director de inversiones de Pimco, que cuenta con más de u$s2 billones en activos. “Y estamos en la cúspide de ver un debilitamiento significativo de la economía”.

A medida que los rendimientos de los bonos a 30 años subían, Ed Al-Hussainy, gestor de carteras de Columbia Threadneedle, dijo a Bloomberg que había empezado a comprar más bonos a largo plazo.

Anticipa que esos rendimientos acabarán bajando si la Fed añade otro lastre a la economía haciendo subir los tipos a corto plazo. “Cuanto más se incline la Fed por endurecer la política, más daño tendrá el extremo largo de la curva para poner en precio la demanda agregada y las primas de inflación”, dijo.

empleo El mercado de trabajo es uno de los focos de preocupación en EEUU.

La delicada economía de EEUU

Los riesgos de que la economía de EEUU caiga ya se acumulaban antes de la guerra. El mercado laboral siguió ralentizándose desde que el presidente norteamericano, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca e impulsó su guerra arancelaria con el resto del mundo.

En febrero se recortaron 92.000 puestos de trabajo y se espera que las cifras de marzo -que se publicarán el viernes- muestren solo un repunte parcial, con una expansión de las nóminas de 60.000 personas. A eso se le suman las reiteradas preocupaciones sobre la inteligencia artificial y los focos de tensión en el sector de los créditos privados.

Goldman Sachs Group dijo que la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses aumentaron cerca del 30%, mientras que Pimco ve una probabilidad de más de un tercio.