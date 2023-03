El First Republic Bank se desploma 11% y se analiza la venta

El First Republic Bank vuelve a hundirse este jueves 16 de marzo en un 11% y recorta caída del inicio de la jornada. En ese marco, el portal Bloomberg informó que se analizan distintas opciones estratégicas, entre ella la venta. Sin embargo, un informe de Wall Street Journal también dijo que JP Morgan Chase & Co y Morgan Stanley se encontraban entre los bancos en conversaciones con First Republic Bank que podrían incluir una inyección de capital considerable e incluso una adquisición total del banco.