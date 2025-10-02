El inversor Warren Buffett se encamina a cerrar un acuerdo de u$s10.000 millones con Occidental Petroleum

El líder de Berkshire Hathaway ya es el mayor accionista de Occidental Petroleum y ahora profundizará el negocio químico.

Berkshire Hathaway , el conglomerado empresarial del legendario inversor Warren Buffett , está próximo a concretar un acuerdo de u$s10.000 millones para adquirir la división petroquímica de Occidental Petroleum , según informan fuentes cercanas a las negociaciones. De lograrlo, sería la operación más relevante del magnate desde 2022.

Según el Financial Times y The Wall Street Journal, Warren Buffett ya se había consolidado como el mayor accionista de Occidental, con sede en Houston. La última gran compra de Berkshire Hathaway fue la aseguradora Alleghany, adquirida en 2022 por u$s11.600 millones.

En los últimos años, la empresa prefirió fortalecer su liquidez mediante la venta de acciones en empresas como Apple y Bank of America, en lugar de realizar adquisiciones significativas.

Las fuentes indicaron que las negociaciones para adquirir OxyChem podrían cerrarse en los próximos días. De confirmarse, este movimiento marcaría la segunda inversión importante de Buffett en el sector químico , después de la transacción de Lubrizol por parte de Berkshire en 2011.

El interés por esta operación crece, ya que Buffett, de 95 años y apodado el “Oráculo de Omaha”, planea dejar su cargo como director ejecutivo a finales de año, siendo Greg Abel su sucesor. Inversores y analistas observan de cerca cada paso del inversor para anticipar la estrategia futura de Berkshire Hathaway

Récord financiero

Actualmente, la compañía cuenta con una liquidez récord de u$s344.000 millones, mientras que Occidental, con altos niveles de deuda, estuvo vendiendo activos no estratégicos para generar efectivo.

Las elevadas valoraciones en el mercado limitaron la capacidad de Buffett, reconocido por su enfoque en inversión de valor, de desplegar su efectivo, incluso mediante recompras de acciones.

En el mercado, las acciones de Occidental mostraron escasos cambios tras registrar una caída del 4% en lo que va del año, mientras que los títulos de Berkshire bajaron cerca del 1%, aunque acumulan un alza de casi 10% desde comienzos de 2025.