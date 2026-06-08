Catástrofe en Asia: fuerte terremoto en Filipinas de magnitud 7,8 deja al menos 32 muertos

El sismo de magnitud 7,8 generó alertas de tsunami en varios países y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate en la isla de Mindanao.

Un violento terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas , dejando al menos 32 víctimas fatales y más de un centenar de heridos, según reportes oficiales. El epicentro se ubicó frente a la isla de Mindanao , una de las regiones más pobladas del país, donde se concentraron los mayores daños materiales y humanos.

El movimiento telúrico se registró a unos 20 kilómetros de la provincia de Sarangani y se sintió con gran intensidad en distintas zonas del sur filipino, así como también en regiones cercanas de Indonesia , particularmente en la isla de Sulawesi. La magnitud del fenómeno obligó a activar alertas de tsunami en varios países del área , aunque horas más tarde fueron levantadas tras no registrarse olas destructivas.

Las autoridades filipinas confirmaron que muchas de las víctimas murieron a causa de derrumbes, caída de escombros y deslizamientos de tierra , mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre estructuras colapsadas.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenó una respuesta inmediata del Estado y aseguró que el gobierno nacional movilizó recursos para asistir a las zonas afectadas. Equipos militares, brigadas de rescate y personal sanitario fueron desplegados en distintos puntos de Mindanao , donde también se habilitaron centros de evacuación.

Las ciudades más golpeadas, como General Santos, evidenciaron severos daños en infraestructura, con edificios derrumbados, comercios destruidos y hospitales evacuados por riesgo estructural. En algunos casos, construcciones enteras colapsaron en cuestión de segundos, generando escenas de pánico entre la población.

Testimonios de residentes describieron el sismo como uno de los más intensos de los últimos años. Muchos debieron refugiarse bajo mesas o salir a la calle en medio del movimiento, que se extendió durante varios segundos.

Réplicas y riesgo sísmico constante

Tras el terremoto principal, se registraron más de 200 réplicas en Mindanao, varias de ellas de considerable magnitud, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población. Algunas superaron los 6 grados, intensificando el temor a nuevos colapsos.

El fenómeno se produce en una zona de alta actividad sísmica conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, un cinturón geológico donde convergen placas tectónicas y donde se registran terremotos y erupciones volcánicas con frecuencia.

En países vecinos como Indonesia y Malasia también se tomaron medidas preventivas. En algunas regiones costeras, los habitantes fueron evacuados hacia zonas más altas ante la posibilidad de olas, mientras que Japón reportó leves variaciones en el nivel del mar sin consecuencias mayores.

Este nuevo desastre ocurre apenas meses después de otro sismo significativo en Filipinas, lo que vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de la región frente a este tipo de fenómenos naturales.

La situación continúa en desarrollo, con equipos de emergencia trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes, asistir a los heridos y evaluar el alcance total de los daños en una de las zonas más castigadas por la catástrofe.