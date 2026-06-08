República Dominicana: la impresionante explosión de un jet privado en un aterrizaje de emergencia

El accidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de La Romana. Murieron el piloto y el copiloto, mientras las autoridades investigan las causas del hecho.

Un grave incidente aéreo sacudió este domingo a República Dominicana , cuando un avión privado sufrió un accidente al intentar aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana , una de las principales terminales del este del país.

Según confirmaron fuentes oficiales, la aeronave —un Gulfstream G200 — se declaró en emergencia cuando volaba a unas 16 millas náuticas del aeropuerto y solicitó regresar de inmediato. Durante la maniobra de aproximación, el avión impactó contra la pista y se produjo una explosión que derivó en un incendio de gran magnitud.

Las autoridades informaron que el piloto y el copiloto fallecieron como consecuencia del siniestro. Desde el Instituto Dominicano de Aviación Civil indicaron además que no había pasajeros a bordo, lo que evitó un saldo aún más trágico.

De acuerdo con reportes preliminares, la tripulación había advertido a la torre de control sobre una posible falla en uno de los motores , lo que motivó la decisión de interrumpir el vuelo y regresar al aeropuerto. Sin embargo, el aterrizaje de emergencia no pudo completarse con éxito.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron una escena dramática: una densa columna de humo negro elevándose sobre la pista y varios vehículos de emergencia trabajando intensamente para contener las llamas. Dotaciones de bomberos aeroportuarios lograron controlar el fuego tras varios minutos de intervención.

Pese a la magnitud del incidente, las autoridades aún no brindaron detalles concluyentes sobre las causas del accidente. El titular de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella, señaló que la investigación continúa y que se analizarán tanto factores técnicos como operativos.

El modelo involucrado, el Gulfstream G200, es un jet ejecutivo utilizado en vuelos corporativos y privados, con capacidad para transportar entre ocho y 18 pasajeros según su configuración.

El episodio generó preocupación en una zona clave para el turismo internacional. La Romana, ubicada en la costa sudeste, es uno de los destinos más visitados del país, con fuerte actividad hotelera y aeroportuaria.

Este tipo de incidentes, en una región altamente dependiente del turismo, suele tener un impacto inmediato tanto en la percepción de seguridad como en la operatividad aérea. Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las pericias para determinar con precisión qué provocó la tragedia.