El mercado ya pone en precio las elecciones 2027 y calcula qué chances de reelegir tiene Javier Milei

Un informe estimó que los bonos reflejan una probabilidad del 53,5% de continuidad del oficialismo. El riesgo país volvió a superar los 500 puntos y la atención también se concentra en la actividad, el ingreso de las familias y la capacidad de ahorro.

Qué se observa en los bonos soberanos que anticipa lo que puede pasar en 2027.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027 , el escenario electoral empieza a colarse con mayor fuerza entre las variables que sigue el mercado. La reciente presión sobre los bonos argentinos no solo volvió a llevar al riesgo país por encima de los 500 puntos básicos, sino que abrió una pregunta que hasta hace algunos meses parecía lejana: ¿qué probabilidad le asignan los inversores a una reelección de Javier Milei?

Un informe de GMA Capital buscó ponerle un número a esa expectativa a partir de los precios de la deuda soberana. Según sus cálculos, el mercado estaría asignando actualmente una probabilidad del 53,5% a la reelección de Milei , frente a un 46,5% correspondiente a un eventual triunfo de la oposición.

El análisis aparece en un contexto de mayor presión sobre los activos argentinos. Desde el 7 de julio, el riesgo país pasó de 403 a 505 puntos básicos . Para GMA, el movimiento no respondió simplemente a una toma de ganancias, sino a una sucesión de factores tanto externos como domésticos.

Por un lado, aparece un escenario financiero internacional menos favorable, con las tasas largas de Estados Unidos en ascenso. Por otro, el mercado comienza a prestar más atención a la evolución de la economía real , luego de que los superávits fiscal y comercial dejaran de generar el mismo efecto sorpresa que durante los primeros tramos del programa económico.

“Entre los operadores hay consenso: se trata de un movimiento idiosincrático”, sostuvo GMA. Según la firma, “el mercado está a un paso de empezar a moverse al ritmo del trade electoral, incluso con 14 meses todavía por delante” .

Qué pricean los bonos soberanos sobre la elección 2027

¿Cómo calcula el mercado las chances de Milei?

Para intentar aislar el componente electoral de los precios, GMA analizó la denominada tasa forward entre el AO27 y el AO28, dos bonos en dólares cuyos vencimientos permiten observar el riesgo implícito en el período atravesado por las elecciones presidenciales.

Actualmente, esa tasa se ubica en 15,9% anual. Una vez descontado el rendimiento comparable de los bonos del Tesoro estadounidense, representa una sobretasa de aproximadamente 1.064 puntos básicos, más del doble del riesgo país de contado.

A partir de ese diferencial, GMA planteó dos escenarios extremos. Para una continuidad del Gobierno de Milei utilizó como referencia un riesgo país de 250 puntos básicos, comparable al de Turquía. Para un eventual triunfo opositor considerado adverso para los activos tomó un riesgo país de 2.000 puntos.

Con esos supuestos y un riesgo país de contado cercano a los 500 puntos, el mercado asignaría una probabilidad del 85,4% a que el actual proceso económico se sostenga al menos hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, cuando el análisis se concentra específicamente en el riesgo implícito entre los bonos que vencen antes y después de las elecciones, la probabilidad estimada de reelección de Milei baja al 53,5%, contra un 46,5% para la oposición.

El cálculo, de todas formas, no equivale a una encuesta electoral ni permite anticipar directamente el resultado de los comicios. La estimación depende de los escenarios que se utilicen para representar qué ocurriría con los bonos ante una victoria del oficialismo o de la oposición.

Con todavía más de un año por delante, los bonos empiezan así a incorporar una prima electoral que probablemente gane peso a medida que se acerquen los comicios.

Actividad, consumo y ahorro: las variables que empiezan a pesar

Las señales provenientes de la economía real también comienzan a formar parte de la ecuación. Según un informe de F2 Soluciones Financieras al que accedió Ámbito, las preocupaciones continúan concentradas en los sectores más postergados de la actividad y los indicadores conocidos de julio no resultaron alentadores.

A esto se suma la situación financiera de las familias. Según los datos del INDEC recogidos por F2, el ahorro habría caído en 2025 a su menor nivel como porcentaje del PBI desde 2018 y al segundo registro más bajo desde el comienzo de la serie, en 2006.

En paralelo, el consumo habría alcanzado alrededor del 70% del PBI, el mayor registro de la serie histórica. Para la consultora, esta dinámica se produjo luego del reacomodamiento de precios relativos, que afectó el ingreso disponible de los hogares y, en consecuencia, su capacidad de ahorro.

“Sin ahorro y con inversión extranjera ‘sin apuros’, la recuperación del ingreso disponible se demora y las dudas sobre la reelección se mantienen”, señaló F2. Esto ocurre más allá de la mejora reciente del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) y de las victorias parlamentarias obtenidas por el oficialismo durante la última semana.

Para el Gobierno, la evolución del riesgo país ya no dependerá únicamente del equilibrio fiscal, las reservas o la inflación: la capacidad de trasladar la estabilización hacia una recuperación más visible de la actividad, el ingreso y el ahorro de las familias también puede convertirse en una variable decisiva para las expectativas del mercado de cara a 2027.