El mercado vaticina lo que vendrá tras la derrota de Javier Milei por la ley ómnibus

Descuentan que el presidente Milei mantendrá el rumbo y seguirá provocando cortocircuitos cada vez que tenga un revés. Para el mercado, el tema político más relevante es que un gobierno que no tiene divisiones internas en el núcleo duro, lo cual es importante y muestra que quien no se alinee volará, seguirá tomando medidas market friendly pero eso no anulará las posibilidades de conflicto cada vez que algo no salga como quiere.