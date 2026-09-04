El oro se acerca a un nivel clave que entusiasma a Wall Street + Agregar ámbito en









Después de una suba o una caída pronunciada del oro, los operadores suelen observar el retroceso del 50% como una posible zona de entrada o salida.

Después de una suba o una caída pronunciada del oro, los operadores suelen observar el retroceso del 50% como una posible zona de entrada o salida. Gentileza - Policía local de Dendermonde

El oro volvió a colocarse en el radar de los operadores luego de alcanzar un nivel técnico considerado clave, en medio de una fuerte recuperación durante agosto y una posterior corrección que llevó al metal nuevamente hacia una zona donde aparecieron compradores.

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La referencia está en el llamado “mitad de camino” o halfway-back, una herramienta utilizada en análisis técnico que identifica el punto medio de un movimiento importante. La lógica es sencilla: después de una suba o una caída pronunciada, los operadores suelen observar el retroceso del 50% como una posible zona de entrada o salida.

El oro fluctúa en niveles importantes El movimiento del oro durante 2026 permite visualizarlo con claridad. Los futuros cerraron en u$s5.508,6 por onza el 29 de enero, antes de iniciar una fuerte caída que llevó al precio hasta u$s4.048,7 el 16 de julio. El punto medio entre ambos extremos quedó establecido en u$s4.778,7.

La recuperación de agosto llevó al metal nuevamente hacia esa zona. El 25 de agosto, los futuros llegaron a u$s4.755, apenas por debajo del nivel técnico, mientras el indicador RSI entraba en territorio de sobrecompra. A partir de allí, los vendedores recuperaron protagonismo y el precio comenzó a retroceder.

Después de una suba o una caída pronunciada del oro, los operadores suelen observar el retroceso del 50% como una posible zona de entrada o salida. Depositphotos Pero la propia corrección generó una nueva referencia técnica. Si se toma el movimiento alcista desde el mínimo de julio hasta el máximo de agosto, el punto medio se ubica en u$s4.373,3. Esta semana, el oro cayó prácticamente hasta ese nivel: llegó a tocar u$s4.369,7 antes de rebotar.

Compra vs. venta Así, el mercado quedó atrapado entre dos referencias: los vendedores aparecieron cerca de la mitad del movimiento bajista y los compradores defendieron la mitad del posterior rally. La importancia de estos niveles no implica que funcionen como pisos o techos infalibles. De hecho, el 50% no constituye técnicamente un nivel de Fibonacci, aunque suele analizarse junto con esas herramientas. Lo relevante para los operadores es observar cómo reacciona el precio cuando alcanza la zona. El contexto macroeconómico también será determinante. Este viernes, el oro exhibe un retroceso del 1,4%, pero se mantiene por encima de los u$s4.470 por onza, favorecido por una caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses y un dólar más débil. Además, las declaraciones del funcionario de la Reserva Federal Christopher Waller redujeron las expectativas de una nueva suba de tasas en septiembre, aunque este viernes volvieron a aumentar luego de que los datos de empleo en EEUU sorprendieran al mercado.