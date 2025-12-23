Alerta en Salta: se registraron 12 casos de hantavirus y cinco muertos

Frente a esta situación sanitaria, se le recomendó a la población, especialmente a quienes residen en zonas rurales, mantener la limpieza de viviendas y terrenos baldíos, para evitar el ingreso de roedores y reducir el riesgo de infección.

La provincia de Salta se encuentra en estado de alerta luego de que se registren doce casos de hantavirus y cinco fallecidos en las últimas horas, según el Ministerio de Salud provincial.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García , informó que siete de los pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

El último Boletín Epidemiológico, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, difundió información actualizada que muestra la presencia de casos de hantavirosis en distintas regiones del país.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, que no tiene vacuna y es transmitida al ser humano por el ratón rural, a través de su saliva, heces y orina.

Según los datos oficiales, en todo el país se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año , respecto a la media 2020-2024.

En el informe se indica que la mayor proporción de casos para la temporada se encuentra en la región Centro, que incluye Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el 70% de los casos; seguida por la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, con el 17%.

Para la región NOA, en Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se encuentra en el umbral de lo esperado para el período 2025-2026.

En todo el país se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año, respecto a la media 2020-2024.

Qué es el hantavirus

La principal vía de transmisión es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede producirse por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, o con sus secreciones; en menor medida, por mordeduras.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo presentarse además náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, puede producirse dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un servicio de salud.

Las medidas de prevención