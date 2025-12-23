La provincia de Salta se encuentra en estado de alerta luego de que se registren doce casos de hantavirus y cinco fallecidos en las últimas horas, según el Ministerio de Salud provincial.
Alerta en Salta: se registraron 12 casos de hantavirus y cinco muertos
Frente a esta situación sanitaria, se le recomendó a la población, especialmente a quienes residen en zonas rurales, mantener la limpieza de viviendas y terrenos baldíos, para evitar el ingreso de roedores y reducir el riesgo de infección.
-
Cuatro médicos fueron imputados por la muerte de un menor en Salta
-
Sáenz apoyó el Presupuesto 2026 aunque advirtió que "con el déficit cero no se come ni se cura"
El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, informó que siete de los pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.
Frente a esta situación sanitaria, se le recomendó a la población, especialmente a quienes residen en zonas rurales, mantener la limpieza de viviendas y terrenos baldíos, para evitar el ingreso de roedores y reducir el riesgo de infección
La situación actual a nivel nacional
El último Boletín Epidemiológico, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, difundió información actualizada que muestra la presencia de casos de hantavirosis en distintas regiones del país.
Según los datos oficiales, en todo el país se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año, respecto a la media 2020-2024.
En el informe se indica que la mayor proporción de casos para la temporada se encuentra en la región Centro, que incluye Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el 70% de los casos; seguida por la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, con el 17%.
Para la región NOA, en Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se encuentra en el umbral de lo esperado para el período 2025-2026.
Qué es el hantavirus
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, que no tiene vacuna y es transmitida al ser humano por el ratón rural, a través de su saliva, heces y orina.
La principal vía de transmisión es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede producirse por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, o con sus secreciones; en menor medida, por mordeduras.
Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo presentarse además náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, puede producirse dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un servicio de salud.
Las medidas de prevención
- Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.
- Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir su ingreso.
- Ubicar graneros, leña y huertas a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda.
- Ventilar previamente espacios cerrados antes de su limpieza, que debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes.
- Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas.
- Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.
- Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.
- Disponer la basura en lugares alejados del domicilio, enterrándose adecuadamente cuando no haya recolección.
- Temas
- Salta
- Hantavirus
Dejá tu comentario