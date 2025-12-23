¿Hay cambios en el plazo fijo? Así operan los principales bancos hoy, martes 23 de diciembre 2025 + Seguir en









El ahorro tradicional enfrenta un panorama dispar, con rendimientos ajustados y estrategias distintas según entidad y canal digital disponible.

Los bancos no superan el 25% de ganancia en plazos fijos. Depositphotos

El cierre de diciembre encuentra a muchos ahorristas revisando números, haciendo cuentas rápidas y preguntándose qué conviene hacer con los pesos. Entre el consumo de fin de año, la inflación todavía en el radar y la expectativa por las próximas decisiones oficiales, el plazo fijo vuelve a quedar bajo la lupa.

Algunas entidades bancarias ajustaron sus condiciones, otras mantuvieron sus esquemas y varias reforzaron la operatoria online como principal puerta de entrada. El resultado es un mapa heterogéneo, donde no todas las propuestas rinden igual.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 23 de diciembre Según la información oficial que comparte el Banco Central de la República Argentina, las Tasas Nominales Anuales (TNA) ofrecidas por los bancos líderes se mantienen dentro de un rango acotado, con leves diferencias entre entidades públicas y privadas. En general, los rendimientos para colocaciones tradicionales a 30 días siguen lejos de compensar del todo la suba de precios, aunque permiten resguardar parte del capital.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Los porcentajes del martes 23 de diciembre de los principales bancos del país son los siguientes:

Banco de la Nación Argentin a: 22,5%

a: 22,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% BBVA : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Macro : 25%

: 25% Banco Ciudad: 20,5%

Depositphotos

