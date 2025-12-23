Caso Loan Peña: una testigo clave declarará por la desaparición del niño

A más de un año de su desaparición, la investigación continúa avanzando. La mujer omparecerá ante la Justicia Federal.

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña , el niño de 5 años visto por última vez en 2024 , sumará este martes una instancia considerada decisiva . La nuera de María Victoria Caillava , una de las personas detenidas en el expediente, comparecerá ante la Justicia Federal para brindar su testimonio.

Según informaron fuentes del caso, María Regina Escobar , esposa de Jorge Luciano Bertón , declaró desde las 7.30 ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo , en la provincia de Corrientes .

La audiencia se reprogramó luego de una postergación previa, ya que la mujer no se presentó en la fecha original por encontrarse en el campo y haber sufrido una demora.

La División Unidad Operativa Federal Goya notificó formalmente a Escobar, domiciliada en la localidad de 9 de Julio , departamento San Roque , y le ordenó presentarse media hora antes del inicio.

En la notificación se la apercibió de ser conducida por la fuerza pública en caso de inasistencia injustificada, conforme al artículo 154 del Código Procesal Penal de la Nación.

Loan peña1 .jpg Loan Peña desapareció hace más de un año. Gentileza NA.

El vínculo con los hechos investigados

Los querellantes impulsaron la citación al sostener que Bertón afirmó que su esposa fue quien le informó por primera vez sobre la desaparición del menor, a partir de un estado de WhatsApp publicado por una vecina.

También indicaron que ambos se encontraban juntos el jueves 13 de junio, trabajando en un campo donde cosechaban zapallitos.

En ese marco, el escrito judicial precisó que Escobar acompañó a su esposo al campo “La Florida” entre las 8 y las 12, y luego nuevamente desde las 16.30 hasta las 20.30/21.00. Además, habría participado junto a él en el traslado de animales, un punto que la testigo podía confirmar o desmentir con su declaración.

Camino al juicio oral

El expediente ya avanzó hacia su etapa decisiva. El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó para el 27 de febrero de 2026, a las 9.30, la primera de las audiencias preliminares, destinadas a tratar los planteos de las defensas, definir la prueba y establecer la nómina de testigos.

En paralelo, el tribunal resolvió acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2, lo que determinó que 17 imputados enfrenten el juicio oral.

Los acusados por la desaparición de Loan Peña

Siete de los procesados llegaron a esta instancia acusados directamente por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. Se trató de Laudelina Peña, tía del niño; María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez; Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi; y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los otros 10 imputados enfrentaron cargos por delitos conexos, entre ellos manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

Con la declaración de Escobar, la causa incorporó una pieza que podía resultar determinante en la reconstrucción de los hechos y en la definición de responsabilidades, en uno de los casos más conmocionantes de los últimos años.