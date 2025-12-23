La película sobre música electrónica que marcó una época y está disponible en Prime Video + Seguir en









El film que todo participe de la escena debería ver y que seguro se sienta identificado con esta historia.

"Musica, amigos y fiesta": la película que retrata la vida de un DJ en sus comienzos.

"Música, amigos y fiesta", una película que capturó la escena de la música electrónica. Disponible en Prime Video, el film es dirigido por Max Joseph en su debut cinematográfico, esta cinta explora las aspiraciones de un joven DJ que busca triunfar en un mundo competitivo. La historia combina drama, amistad y la búsqueda de identidad en un entorno donde el éxito depende de la creatividad y las conexiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película se centra en Cole Carter, interpretado por Zac Efron, un aspirante a DJ que vive en el valle de California junto a sus amigos. Su sueño es convertirse en una estrella de la música electrónica, pero la realidad lo obliga a enfrentarse a obstáculos económicos y personales. Un encuentro con un DJ en decadencia, interpretado por Wes Bentley, cambia su perspectiva y lo introduce en un mundo de oportunidades y tentaciones.

musica amigos y fiesta We are your friends película DJ De qué se trata "Música, amigos y fiesta" "Música, amigos y fiesta" narra la vida de un grupo de jóvenes que intentan encontrar su lugar en la industria musical. La trama muestra las tensiones entre el deseo de éxito y las presiones de la vida cotidiana. Cole debe elegir entre perseguir sus sueños o caer en el estilo de vida hedonista que rodea a su círculo.

La película aborda temas como la búsqueda de identidad, el conflicto generacional y la influencia de las drogas y el dinero en las decisiones personales. Aunque intenta ser un retrato de la juventud moderna, oscila entre el drama y el entretenimiento, con momentos visualmente impactantes que reflejan la energía de la música electrónica.

El guion, escrito por Max Joseph y Meaghan Oppenheimer, basado en una historia de Richard Silverman, explora las relaciones entre los personajes y las deficiencias que surgen al perseguir sus metas. La narrativa incluye secuencias animadas que representan el mundo de la música y las drogas, aunque no siempre logra mantener un tono coherente.

Tráiler de "Música, amigos y fiesta" Embed - Música, Amigos y Fiesta | Trailer Reparto de "Música, amigos y fiesta" Zac Efron como Cole Carter, el protagonista.

Wes Bentley como James Reed, el mentor de Cole.

Emily Ratajkowski como Sophie, la asistente de James.

Shiloh Fernández como Ollie, uno de los amigos de Cole.

Alex Shaffer como Squirrel, otro miembro del grupo.

Jonny Weston como Dustin Mason.

Jon Bernthal como Paige.

Alicia Coppola como Tanya Romero.

Vanessa Lengies como Mel.

Korrina Rico como Crystal. La producción corrió a cargo de Tim Bevan, Liza Chasin y Eric Fellner, mientras que la distribución fue responsabilidad de Diamond Films.