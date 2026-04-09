El oro y la plata alcanzan máximos en tres semanas, pero persiste la cautela de los inversores

Los metales preciosos subieron con fuerza tras el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, aunque analistas advierten que la mejora podría ser transitoria si el acuerdo no se consolida.

El oro y la plata alcanzaron sus niveles más altos en tres semanas luego de que Estados Unidos e Irán anunciaran un alto el fuego de dos semanas, una señal que el mercado interpretó como un alivio parcial en Medio Oriente.

En ese contexto, el oro cede 0,17% y se ubica en u$s4.769 tras haber tocado un máximo intradiario de u$s4.888 en la apertura. La plata, en tanto, cede 1,35% a u$s74,315 apenas por debajo de su pico del día de u$s77,80.

El movimiento encontró respaldo en factores financieros adicionales. Según explicó Giovanni Staunovo, analista de UBS, la suba estuvo impulsada por un debilitamiento del dólar —que cayó más de 1% durante la jornada— y por el fuerte retroceso del petróleo. El Brent perdió más de 15% y tocó su nivel más bajo en casi un mes, lo que también influyó sobre las expectativas del mercado.

Sin embargo, el escenario dista de ofrecer certezas. Desde ING señalaron que el sentimiento del mercado mostró signos de mayor estabilidad, aunque remarcaron que el oro todavía acumula una caída cercana al 11% respecto de febrero, en un contexto en el que el conflicto con Irán le restó atractivo como activo de refugio.

Una visión más cauta llegó desde Sucden Financial, donde advirtieron que la tregua luce frágil y condicionada, por lo que su impacto podría responder más al efecto inmediato de los titulares que a un cambio estructural. En ese sentido, la evolución de los metales dependerá tanto de la solidez del acuerdo como del rumbo de la política monetaria en Estados Unidos.

Una reacción atípica frente al conflicto

Durante la guerra con Irán, el comportamiento del oro y la plata sorprendió a los analistas. Lejos de actuar como refugio, ambos metales registraron caídas generalizadas, en contraste con la idea tradicional de que los conflictos geopolíticos impulsan sus precios.

Parte de esta dinámica se explicó por su correlación inversa con el petróleo, que se disparó durante el conflicto. De hecho, hacia fines de febrero —antes de la escalada— la plata había alcanzado los US$ 93 y el oro había superado los US$ 5.200, niveles que quedaron lejos de los actuales.

Además, los metales mostraron alta sensibilidad a los eventos políticos. La advertencia del presidente Donald Trump sobre un posible ataque a Irán generó, hacia el cierre de la semana pasada, una caída de más del 8% en la plata y del 4% en el oro.

petroleo dolar oro Los metales enfrentaron una presión bajista en las últimas semanas Depositphotos

Tregua condicionada y foco en la Fed

El anuncio del alto el fuego fue realizado por Trump a través de su red Truth Social, donde indicó que el acuerdo con Irán se extendería por dos semanas, sujeto a la reapertura “completa, inmediata y segura” del Estrecho de Ormuz. Según sostuvo, Estados Unidos ya había cumplido sus objetivos militares y recibió un plan de paz de diez puntos por parte de Irán.

Desde Teherán, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó que las fuerzas iraníes cesarían sus operaciones defensivas si se detenían los ataques, y aseguró que se garantizaría el tránsito seguro por el estrecho durante el período acordado.

Aun así, la incertidumbre persiste. Tras el fuerte retroceso inicial, el petróleo comenzó a rebotar, lo que mantiene vigentes las preocupaciones inflacionarias y complica el panorama para la política monetaria de la Reserva Federal.

En ese sentido, las minutas de la Fed reflejaron una visión dividida: mientras algunos miembros consideran que un conflicto prolongado podría debilitar el mercado laboral y justificar recortes de tasas, otros advierten que la inflación podría mantenerse elevada si los precios del crudo vuelven a subir.

De cara a las próximas semanas, el mercado seguirá de cerca una agenda cargada de datos en Estados Unidos, incluyendo el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el PBI del cuarto trimestre y los indicadores de empleo e ingresos. Estas variables serán clave para definir el rumbo del dólar, los metales y las expectativas globales, en un contexto donde la evolución de la tregua en Medio Oriente continúa siendo el principal factor de riesgo.