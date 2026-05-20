Megafusión en minería: crean gigante del oro en Norteamérica valuado en u$s18.500 millones

Equinox Gold y Orla Mining avanzan con una fusión, que prevé una producción estimada de 1,1 millones de onzas anuales y un fuerte perfil de crecimiento para los próximos años.

Gigante del oro. La megafusión entre Equinox y Orla aparece como otro paso dentro de una tendencia más amplia: una industria minera que busca tamaño, eficiencia y activos de calidad para enfrentar un escenario global cada vez más competitivo.

La industria global del oro vuelve a mostrar señales de consolidación. Las mineras Equinox Gold y Orla Mining anunciaron un acuerdo de fusión valuado en aproximadamente u$s18.500 millones que dará origen a uno de los principales productores auríferos de Norteamérica, con una producción estimada de 1,1 millones de onzas anuales y un fuerte perfil de crecimiento para los próximos años.

Según publicó Mining.com, la operación combinará activos estratégicos en Canadá, Estados Unidos, México y Nicaragua, y posicionará a la nueva compañía como el segundo mayor productor de oro de Canadá, solo por detrás de Agnico Eagle Mines.

La estructura acordada establece que los actuales accionistas de Equinox controlarán alrededor del 67% de la nueva compañía, mientras que los accionistas de Orla conservarán el 33% restante. El cierre de la transacción está previsto para el tercer trimestre del año.

Tras la fusión entre Equinox Gold y Orla Mining, la producción anual podría incrementarse cerca de un 70% hasta alcanzar aproximadamente 1,9 millones de onzas.

La empresa combinada incorporará una cartera de activos considerados de larga vida útil y fuerte potencial productivo. Entre ellos figuran la mina Musselwhite, operada por Orla en Ontario, junto con los proyectos Greenstone y Valentine, pertenecientes a Equinox, ubicados en Ontario y Terranova y Labrador respectivamente.

Uno de los aspectos que explica el interés del mercado es el potencial de crecimiento de la nueva estructura minera. De acuerdo con la información difundida por las compañías y replicada por Mining.com, la producción anual podría incrementarse cerca de un 70% hasta alcanzar aproximadamente 1,9 millones de onzas, impulsada por el desarrollo de proyectos actualmente en construcción y expansión.

Para Darren Hall, CEO de Equinox Gold, la integración apunta a crear una compañía con una escala significativamente superior. "Al combinar nuestros equipos operativos, nuestra solidez financiera y nuestras bases de activos complementarias, estamos creando un productor de oro norteamericano diferenciado, con la escala, el perfil de crecimiento y la calidad de activos necesarios para impulsar una revalorización significativa y generar valor a largo plazo para los accionistas", sostuvo el ejecutivo.

Hall continuará liderando la nueva compañía como director ejecutivo, mientras que el actual CEO de Orla, Jason Simpson, asumirá como presidente. Simpson destacó la lógica estratégica detrás de la operación: "Orla se fundó con una idea sencilla: adquirir los activos adecuados, desarrollarlos con disciplina y gestionarlos correctamente. Juntos, contamos con la base de producción, el balance y el equipo necesarios para competir a un nivel inalcanzable para cualquiera de las dos compañías por separado".

Desde el mercado también observan potenciales beneficios derivados de la complementariedad geográfica y operativa. Jamie Spratt, analista minero de Haywood Securities, señaló que "la sinergia estratégica es excelente y puede aprovechar el enfoque geográfico en Canadá y Estados Unidos", y agregó que existe "una secuencia lógica de crecimiento y desarrollo en los próximos tres o cuatro años".

Mina de oro Greenstone Ontario Canadá Equinox Greenstone, uno de los activos de oro clave de Equinox en Canadá: ubicado en Ontario, el yacimiento opera bajo un esquema de mina a cielo abierto con planta CIL y prevé producir entre 250.000 y 300.000 onzas de oro en 2026. El proyecto cuenta con reservas por 5,33 millones de onzas de oro y se posiciona como uno de los pilares de crecimiento de la compañía.

La operación se produce en un contexto de fuerte actividad corporativa dentro de la industria aurífera. Con los precios internacionales del oro cerca de niveles históricamente elevados, las empresas buscan ganar escala, diversificar riesgos operativos y fortalecer balances para sostener futuros planes de inversión.

La nueva compañía también heredará un frente abierto en Panamá: el arbitraje impulsado por Orla vinculado al proyecto Cerro Quema, donde reclama cerca de u$s400 millones por daños luego de que el gobierno panameño frenara permisos considerados claves para el desarrollo de la iniciativa. No obstante, los analistas consideran que este conflicto tendría un peso secundario frente al objetivo principal de la fusión: consolidar una plataforma minera de gran escala con foco en activos productivos de América del Norte.