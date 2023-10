El petróleo profundiza derrumbe y toca mínimos de más de un mes

El panel ministerial de la OPEP+ no introdujo cambios en la política de producción petrolera del grupo , y Arabia Saudita dijo que continuaría con un recorte voluntario de 1 millón de barriles por día (bpd) hasta fines de 2023 , mientras que Rusia mantendría un freno voluntario a las exportaciones de 300.000 bpd hasta finales de diciembre.

El Kremlin también dijo el jueves que no hay fecha límite para levantar su prohibición de exportar combustible para luchar contra los altos precios locales de la gasolina y el gasóleo.

"Seguimos viendo el mercado deficitario hasta el cuarto trimestre y los precios más bajos reducen la probabilidad de que la OPEP alivie las restricciones de suministro", señalaron los analistas del National Australia Bank en una nota.

En el lado negativo, la economía de la zona euro se contrajo probablemente el trimestre pasado, según un sondeo que mostró que la demanda cayó en septiembre al ritmo más rápido en casi tres años, ya que los consumidores frenaron el gasto ante el aumento del costo de los préstamos y de los precios.

Los últimos datos también mostraron un fuerte descenso de la demanda de gasolina en Estados Unidos. La gasolina de motor terminada suministrada, un indicador de la demanda, descendió la semana pasada a unos 8 millones de bpd, su nivel más bajo desde principios de este año, según informó el miércoles la Administración de Información de Energía.

La OPEP+ mantuvo la perspectiva de recortes de producción: ¿cómo influyó en Argentina?

La fuerte baja del petróleo se llevó puesta tanto a las petroleras globales como regionales. "YPF, COME, Vista y Capex no fueron la excepción, a pesar de que hace rato insistimos con una correlación rota por el diferencial entre el barril internacional y el barril criollo. Y, de hecho, las dos primeras no muestran pérdidas relativas significativas respecto al resto de los sectores, evidenciando que la plaza local se deja influenciar más por flujos regionales y locales que sectoriales, donde algunas características particulares le dan más de comer a un papel que a otro", explicó Delphos Investment.