Una de las acciones de inteligencia artificial que más atrae al mercado saltó 25% en Wall Street + Agregar ámbito en









Durante el último trimestre, Supermicro recibió más de u$s60.000 millones en nuevos pedidos, lo que impulsó al alza su cotización de mercado.

Durante el último trimestre, Supermicro recibió más de u$s60.000 millones en nuevos pedidos, lo que impulsó al alza sus acciones.

Las acciones de Super Micro Computer (Supermicro) se dispararon 25% durante la jornada de este miércoles en Wall Street luego de que la compañía sorprendiera al mercado con una mejora significativa en sus previsiones de rentabilidad y revelara que cerró su ejercicio fiscal con una cartera de pedidos superior a los u$s60.000 millones, la más alta de su historia.

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El fabricante de servidores para inteligencia artificial informó que ahora espera que su margen bruto del cuarto trimestre se ubique entre 15% y 17%, muy por encima de la guía anterior, que contemplaba un rango de apenas 8,2% a 8,4%.

La empresa atribuyó esta mejora a una combinación más favorable de clientes y productos, impulsada por la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

Las acciones de Supermicro saltan gracias a sus pedidos récord Si bien Supermicro anticipó que los ingresos del trimestre finalizarán cerca del extremo inferior de su proyección, de entre u$s11.000 millones y u$s12.500 millones, los inversores centraron su atención en la fuerte recuperación de los márgenes y, especialmente, en el volumen de nuevos contratos firmados.

Durante el último trimestre, Supermicro recibió más de u$s60.000 millones en nuevos pedidos, lo que impulsó al alza sus acciones. Durante el trimestre, la empresa recibió más de u$s60.000 millones en nuevos pedidos, lo que garantiza una elevada carga de trabajo para los próximos meses.

La reacción del mercado fue inmediata. El salto del 25% en Wall Street reflejó el renovado optimismo sobre las perspectivas del fabricante, cuya cotización había estado bajo presión durante el último año por preocupaciones relacionadas con su gobierno corporativo, cuestiones regulatorias y una reciente ampliación de capital destinada a financiar su expansión. El anuncio también impulsó a otras compañías vinculadas al negocio de servidores para inteligencia artificial. Fabricantes como Dell Technologies y Hewlett Packard Enterprise registraron importantes subas al considerar el mercado que la fortaleza de la demanda beneficia a todo el ecosistema de infraestructura de IA. La actualización confirma que el ciclo de inversión en centros de datos e inteligencia artificial continúa acelerándose. Grandes tecnológicas, proveedores de servicios en la nube y desarrolladores de modelos de IA siguen incrementando sus inversiones en servidores de alto rendimiento, un segmento donde Supermicro se consolidó como uno de los principales proveedores a nivel mundial.