Jubilación mínima de ANSES en agosto: aumentos, bono y trámites

La actualización también alcanza a la PUAM y a las Pensiones No Contributivas administradas por el organismo.

El aumento por movilidad y el bono extraordinario volverán a modificar los ingresos de jubilados y pensionados durante agosto.

Los jubilados y pensionados de ANSES volverán a recibir una actualización de sus haberes en agosto. El incremento será del 1,89% , porcentaje que surge de la inflación de junio informada por el INDEC y que se aplica mediante el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024. A ese aumento se suma el bono extraordinario de $70.000 , que continuará vigente para quienes perciben los ingresos previsionales más bajos.

La actualización alcanza a las jubilaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y otras prestaciones administradas por ANSES. El bono no se paga de la misma manera para todos los beneficiarios, ya que quienes superan el haber mínimo reciben un monto proporcional hasta alcanzar un determinado tope.

Con la movilidad del 1,89% , la jubilación mínima pasa a ubicarse en $419.775,92 . Como el bono extraordinario se mantiene en $70.000 , quienes perciben el haber mínimo cobrarán un total de $489.775,92 durante agosto.

En el caso de la jubilación máxima , el aumento también se aplica por movilidad, aunque este grupo no recibe el refuerzo extraordinario. El haber máximo asciende a $2.824.694,50 .

El bono previsional permanece congelado en $70.000 desde hace más de dos años. Por eso, aunque las jubilaciones continúan ajustándose por inflación todos los meses, el refuerzo representa un porcentaje cada vez menor sobre el ingreso total de quienes cobran la mínima.

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¿Qué pasa con las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM?

Las prestaciones que dependen de ANSES también reciben el incremento mensual. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $335.820,74. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total alcanza los $405.820,74.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez pasan a $293.843,14. Con el refuerzo previsional, el monto total llega a $363.843,14. La actualización también beneficia a las pensiones para madres de siete hijos y otras prestaciones no contributivas administradas por el organismo.

¿Cómo se aplica el tope proporcional del bono previsional?

El bono extraordinario no se paga íntegramente a todos los jubilados. Quienes perciben la jubilación mínima reciben los $70.000 completos. Sin embargo, cuando el haber supera ese piso, el refuerzo comienza a reducirse de manera proporcional hasta alcanzar el límite establecido por el Gobierno.

En agosto, ese tope será de $489.775,92. Esto significa que si una persona cobra, por ejemplo, $450.000 de jubilación, no recibe el bono completo. En ese caso, el refuerzo será únicamente la diferencia necesaria para llegar al monto máximo previsto.

Quienes cobran haberes significativamente superiores al piso previsional dejan de recibir el bono, ya que superan ampliamente el límite establecido para acceder al beneficio extraordinario.

ANSES

¿Cuáles son los requisitos para jubilarse en ANSES?

Para acceder a una jubilación a través de ANSES, el sistema previsional exige cumplir con dos condiciones fundamentales: la edad y los años de aportes registrados. Las mujeres pueden iniciar el trámite al cumplir los 60 años, mientras que los hombres deben tener 65.

En ambos casos, se debe contar con un mínimo de 30 años de aportes. No obstante, quienes continúen trabajando después de alcanzar la edad correspondiente pueden compensar la falta de años de aportes a razón de dos años de edad excedente por cada año faltante.

En caso de no reunir los requisitos exigidos, existen alternativas como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para mayores de 65 años o la Prestación por Edad Avanzada para personas de 70 años o más.

Documentación necesaria para tramitar la jubilación en ANSES

Las personas que cumplen la edad jubilatoria y reúnen los años de aportes pueden iniciar el trámite ante ANSES. Antes de solicitar un turno, el organismo recomienda ingresar a Mi ANSES para revisar la Historia Laboral y comprobar que todos los aportes registrados durante la vida laboral aparezcan correctamente cargados. Si existe algún período faltante, será necesario presentar documentación que permita acreditar esos servicios.

Entre los documentos que pueden solicitarse figuran las certificaciones de servicios emitidas por los empleadores, recibos de sueldo, comprobantes de aportes, constancias de afiliación a obras sociales y cualquier otra documentación laboral que permita demostrar la relación de trabajo durante los períodos observados.

Además, para iniciar formalmente la solicitud previsional debe completarse el Formulario PS 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales), junto con el Documento Nacional de Identidad vigente y la restante documentación que ANSES requiera según la situación particular de cada solicitante.

Una vez verificados los aportes, el organismo asigna un turno para finalizar el trámite presencial y analizar si la persona reúne todos los requisitos establecidos por la legislación previsional.