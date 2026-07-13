El Tesoro de EEUU paga u$s24.000 millones semanales por los intereses de su deuda

En los primeros nueve meses del año fiscal, el déficit presupuestario acumulado alcanzó u$s1,37 billones en el país norteamericano.

En los primeros nueve meses del año fiscal, el déficit del Tesoro de EEUU acumulado alcanzó u$s1,37 billones.

El Tesoro de EEUU mantuvo un elevado ritmo de endeudamiento durante el año fiscal 2026 . Según los últimos datos oficiales, el Gobierno federal tomó prestados u$s155.000 millones por mes en promedio desde el inicio del ejercicio fiscal, una cifra que refleja la persistencia de los déficits presupuestarios pese a una economía que continúa creciendo.

En los primeros nueve meses del año fiscal, el déficit acumulado alcanzó u$s1,37 billones , mientras que las necesidades de financiamiento siguieron aumentando por el mayor gasto público y el fuerte incremento del costo de los intereses.

El Tesoro ya debió emitir alrededor de u$s1,4 billones de nueva deuda en ese período, superando incluso el total de endeudamiento registrado durante algunos ejercicios fiscales completos recientes.

Uno de los factores que más preocupa a los analistas es el encarecimiento del servicio de la deuda. Actualmente, el Gobierno estadounidense desembolsa cerca de u$s24.000 millones por semana únicamente para pagar intereses , una cifra equivalente a más de u$s1,2 billones anualizados si el ritmo se mantiene.

El aumento responde al mayor volumen de deuda emitida y a las tasas de interés significativamente más altas que las vigentes durante la última década.

En los primeros nueve meses del año fiscal, el déficit del Tesoro de EEUU acumulado alcanzó u$s1,37 billones.

Los pagos por intereses ya representan uno de los rubros de mayor crecimiento dentro del presupuesto federal y comienzan a competir con programas tradicionales de gasto público.

Margen limitado

Para varios economistas, esta tendencia limitará el margen fiscal del Gobierno en los próximos años, especialmente si las tasas permanecen elevadas o si el déficit continúa ampliándose.

A pesar de estas cifras, el mercado continúa mostrando una fuerte demanda por bonos del Tesoro, considerados uno de los activos más seguros del mundo. Sin embargo, distintos especialistas advierten que el aumento sostenido del endeudamiento incrementa la sensibilidad de las cuentas públicas frente a futuras subas de tasas o eventuales desaceleraciones económicas.

El crecimiento del déficit también reavivó el debate político sobre la sostenibilidad fiscal de EEUU. Mientras algunos legisladores reclaman mayores recortes del gasto para contener el endeudamiento, otros sostienen que el nivel actual sigue siendo manejable dada la fortaleza de la economía y el papel central que desempeñan los bonos del Tesoro en el sistema financiero global.