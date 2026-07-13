La italiana Eni y BMW sellan una alianza para abastecer vehículos con biocombustible HVO

El acuerdo permitirá que las flotas corporativas de BMW en Italia operen con HVO, un biocombustible renovable producido por Enilive que reduce, en promedio, un 79,5% las emisiones de CO equivalente respecto del diésel fósil.

El biocombustible HVO producido por Enilive logró una reducción promedio del 79,5% de las emisiones de CO equivalente.

La transición energética en el transporte sumó un nuevo capítulo en Europa. La energética italiana Eni y el Grupo BMW firmaron un acuerdo para abastecer con HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) a las flotas corporativas de la automotriz en Italia, una iniciativa que busca reducir de manera inmediata la huella de carbono de los vehículos diésel sin necesidad de modificar motores ni desarrollar nueva infraestructura de carga.

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El combustible será provisto por Enilive , la unidad de Eni especializada en soluciones para una movilidad sostenible, a través de su producto HVOlution , un biocombustible elaborado con materias primas 100% renovables , principalmente aceite de cocina usado y grasas animales procesadas en las biorrefinerías de Venecia y Gela.

Según informó la compañía, en 2025 el HVO producido por Enilive logró una reducción promedio del 79,5% de las emisiones de CO equivalente a lo largo de todo su ciclo de vida en comparación con la mezcla de combustibles fósiles de referencia utilizada por la Unión Europea.

El acuerdo refleja una de las principales apuestas de ambas compañías: acelerar la reducción de emisiones sin esperar a la renovación completa del parque automotor mediante vehículos eléctricos.

Actualmente circulan más de 250 millones de vehículos en Europa , por lo que la incorporación de combustibles renovables aparece como una herramienta para disminuir las emisiones de la flota existente.

En ese marco, BMW considera que el HVO constituye una solución complementaria a la electrificación y a otras tecnologías de propulsión.

"Estamos muy contentos de colaborar con Eni en nuestra flota de pruebas y demostración. En este caso, esto tiene más de una ventaja: Eni utiliza vehículos BMW en su flota corporativa y, al mismo tiempo, Enilive es un actor clave en el impulso de los combustibles renovables en Europa. Con HVOlution, Enilive dispone de un excelente producto que permite reducir las emisiones de CO equivalente a diario", afirmó Martin Kaufmann, vicepresidente sénior de Desarrollo de Sistemas de Propulsión del Grupo BMW.

Flotas monitoreadas y combustible con trazabilidad

Como parte del acuerdo, BMW puso en marcha una fase de demostración con vehículos diésel alimentados exclusivamente con HVO puro.

La automotriz desarrolló un sistema que compara los datos de carga de combustible con la información de pago de las flotas corporativas para garantizar la trazabilidad completa del biocombustible utilizado por cada vehículo.

Las unidades participantes operarán en Italia, Alemania y Austria, donde Enilive dispone de una red de aproximadamente 1.700 estaciones de servicio que comercializan HVOlution.

Además, BMW Italia entregará un cupón para cargar este biocombustible a todos los clientes que adquieran vehículos diésel nuevos en ese país, con el objetivo de promover el uso de combustibles renovables.

Biocombustibles como complemento de la electrificación

Desde Eni destacaron que el acuerdo representa un nuevo paso en la integración entre los sectores energético y automotriz.

"El desarrollo de nuestra colaboración con BMW Group y BMW Italia supone un paso más hacia la descarbonización del transporte por carretera y representa un ejemplo tangible de la colaboración integrada entre los sectores de la automoción y la energía", señaló Stefano Ballista, director ejecutivo de Enilive.

El ejecutivo remarcó que una de las principales ventajas del HVO es su compatibilidad con los motores diésel ya homologados.

"Al ser un combustible compatible directamente con los motores, el HVO puro no requiere modificaciones en los motores ni en la infraestructura de distribución, lo que lo convierte en una solución eficaz y fácilmente disponible para acelerar la descarbonización del transporte en la actualidad", afirmó.

Un mercado en expansión

El acuerdo también refleja una tendencia creciente dentro de la transición energética: el desarrollo de combustibles líquidos de origen renovable para sectores donde la electrificación avanza con mayor lentitud.

Mientras la movilidad eléctrica continúa expandiéndose, compañías energéticas y fabricantes de vehículos incrementan las inversiones en biocombustibles avanzados, combustibles sintéticos y otras alternativas de bajas emisiones para reducir la huella de carbono del transporte pesado y del parque automotor existente.

En ese escenario, el HVO aparece como una de las tecnologías con mayor potencial de crecimiento, al permitir disminuir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando la infraestructura y los motores diésel actualmente en circulación.