Empresas de tesorería cripto pierden brillo: caen sus acciones y se frenan las compras de Bitcoin







La caída de las acciones de empresas de criptomonedas y la desaceleración en la adquisición de tokens sugieren que la confianza se está debilitando.

Muchas empresas tesoreras de criptomonedas están sufriendo una baja de precio en sus acciones.

El auge de las empresas de tesorería de activos digitales(DAT, por su sigla en inglés) empieza a mostrar señales de agotamiento. Estas firmas, que cotizan en bolsa y cuyo modelo se centra en comprar criptomonedas, irrumpieron como un vehículo atractivo para inversores deseosos de exposición indirecta a Bitcoin, Ether o Solana.

Sin embargo, la caída de sus acciones y la desaceleración en la adquisición de tokens sugieren que la confianza detrás del fenómeno se está debilitando.

Las empresas de criptomonedas pierden fuerza De acuerdo con Architect Partners, la semana pasada las acciones de 15 empresas de este tipo cayeron en promedio un 15%. Algunos casos resultan extremos: ALT5 Sigma se desplomó cerca del 50% en pocos días, mientras Kindly MD perdió alrededor del 80% desde mayo.

Incluso referentes del sector como Strategy y la japonesa Metaplanet sufrieron retrocesos, lo que muestra que ni siquiera los líderes están blindados ante el cambio de sentimiento.

El enfriamiento se refleja también en las cifras. Según CryptoQuant, las DAT compraron solo 14.800 Bitcoins en agosto, muy por debajo de los 66.000 adquiridos en junio. El tamaño promedio de compra cayó 86% desde su pico en 2025, y la tasa de acumulación de bitcoins se redujo de 163% en marzo a apenas 8% en agosto. Este descenso apunta a un modelo que pierde tracción, tanto por saturación del mercado como por falta de diferenciación entre los jugadores.

bitcoin criptomonedas.jpg La semana pasada las acciones de 15 empresas de este tipo cayeron en promedio un 15%. Depositphotos Aún hay potencial Pese a ello, persiste cierto frenesí especulativo. El lunes, las acciones de Eightco Holdings se dispararon más de 3.000% tras anunciar la compra de Worldcoin y sumar al analista Dan Ives a su directorio. Para algunos inversores, la promesa de un vehículo bursátil con exposición apalancada a criptomonedas sigue resultando atractiva. Paralelamente, el ecosistema financiero que rodea a estas sociedades se expande. Prestamistas y brokers diseñaron instrumentos como bonos vinculados a tokens o préstamos respaldados por bitcoins, ofreciendo liquidez y flexibilidad, pero también acumulando riesgos adicionales sobre activos ya volátiles. Con un centenar de empresas creadas en pocos meses, algunas reconvertidas de negocios tan dispares como salones de uñas o entidades de cannabis, la saturación es evidente. Algunos expertos en la industria anticipan un proceso de consolidación, en el que las más fuertes absorban las carteras en declive de las más débiles. La gran incógnita ahora es si este modelo encontrará un nuevo equilibrio o si terminará desvaneciéndose lentamente, a medida que la caída de las acciones y la reducción de compras de tokens erosionen el entusiasmo inicial.

