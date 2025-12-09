Alertan por nuevo brote de gripe H3N2 en EEUU y Europa: los principales síntomas y las medidas que tomó Reino Unido

La tasa de contagio de la nueva variante de la gripe estacional provocó una saturación en los hospitales del hemisferio norte ante el adelantamiento de los picos anuales. En Reino Unido recomiendan aislarse en caso de síntomas.

Aumentan los casos de gripe en el hemisferio norte.

La variante H3N2 subclado K de la gripe estacional generó un inusual aumento de casos en el hemisferio norte y obligó a varios países a reforzar sus estrategias sanitarias a raíz de una presión en hospitales y clínicas. Los ingresos hospitalarios en el Reino Unido crecieron 56% interanual en las últimas semanas y recomiendan aislarse en caso de síntomas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La llegada del invierno trajo consigo un incremento en los contagios y un adelantamiento de los picos epidemiológicos, que se tradujo en un aumento sostenido de consultas y urgencias.

Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que l a actividad gripal comenzó entre 3 y 6 semanas antes de lo habitual. El cambio temporal modificó por completo las previsiones epidemiológicas de las agencias sanitarias de las instituciones privadas y públicas.

La variante H3N2 subclado K llamó la atención de la comunidad científica debido a su capacidad de incorporar mutaciones que le permiten evadir parte de la respuesta inmunitaria natural del ser humano y la inducida por vacunas.

De todas maneras, pese a que el efecto de la vacuna pueda ser menor, los organismos de salud insisten en que inmunizarse reduce de manera significativa el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones.

Especialistas como Andrew Pekosz, de la Universidad Johns Hopkins, argumentan que estas modificaciones aumentan la capacidad del virus para transmitirse en espacios cerrados y con poca ventilación, condiciones típicas del invierno, por lo que eleva la cifra de casos.

EEUU y Europa impulsan medidas por gripe H3N2

En Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Canadá, Italia y Japón coinciden en advertir que el avance de la variante está elevando las tasas de positividad y empujando al límite la disponibilidad de camas, especialmente en pediatría y geriatría.

En España, por caso, los reportes del Instituto de Salud Carlos III muestran un salto significativo en la incidencia. Las cifras multiplican por diez los registros de la misma época del año pasado.

Escenarios similares se observan en centros de salud de países como Alemania y Reino Unido, donde equipos médicos ya activaron refuerzos extraordinarios.

La creciente presión sobre el sistema sanitario obligó a hospitales de Francia, Canadá, Italia y Estados Unidos a reorganizar guardias, habilitar sectores específicos para pacientes con síntomas respiratorios y a recomendar el uso de mascarilla en centros de salud.

En Japón y Reino Unido promueven también el aislamiento domiciliario ante cualquier signo gripal, sobre todo en menores.

Creció 56% el número de casos en Reino Unido

De acuerdo al diario británico The Independent, la semana pasada fueron ingresados 1.717 pacientes por día en hospitales de Inglaterra con la infección.

La tasa es un 56% más que en la misma semana del año pasado, según la agencia de salud NHS. Se trata de cifras siete veces más altas que en 2023, cuando el promedio de pacientes de gripe al día era de 243.

"Las cifras de hoy confirman nuestra profunda preocupación: el servicio de salud se prepara para una ola de gripe sin precedentes este invierno. El número de casos es increíblemente alto para esta época del año y aún no se vislumbra un pico", expresó Julian Redhead, director médico nacional de Urgencias y Emergencias del NHS.

El organismo sanitario instó a la población a aislarse en caso de síntomas para prevenir los contagios. Además, recomendaron el uso de barbijo para frenar la propagación.

Principales síntomas de la gripe H3N2

Entre sus principales síntomas están la fiebre alta, los dolores musculares, el malestar general, tos seca y un nivel de fatiga más intenso que en temporadas anteriores.

De acuerdo a expertos sanitarios, los casos más graves se registran entre niños pequeños, mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas, los grupos de mayor vulnerabilidad.

La principal recomendación es la vacunación. Está dirigida especialmente a adultos mayores, embarazadas, personas inmunocomprometidas, profesionales de la salud y niños con factores de riesgo.

Además, especialistas recuerdan que medidas simples siguen siendo efectivas para cortar la cadena de contagios: