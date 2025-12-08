Las empresas definieron aumentos de sueldo en línea con la inflación proyectada para 2026 + Seguir en









El 47% de las compañías comenzó a definir el presupuesto del próximo año y la mayoría de ellas estima que realizará dos incrementos durante el año.

Los incrementos de sueldos se encuentran muy alineados a al nivel general de precios esperado.

A menos de un mes para cerrar 2025, la mayoría de las empresas ya comenzó a definir el presupuesto anual de 2026 y prevén aumentos de sueldo muy cercanos a las proyecciones privadas de inflación. De acuerdo a analistas, el nivel general de precios tendrá una variación acumulada superior al 20% durante el próximo año calendario.

De cara al próximo año, el 47% de las compañías ya definieron sus presupuestos y estiman una mediana de incremento del 20%, en línea con las perspectivas de inflación, que rondan el 21%. A su vez, la consultora Latin Focus fue más optimista y señaló que el aumento estaría por debajo de ese nivel y alcanzaría solo el 18,5%, un eventual escenario que implicaría un aumento del salario real para el promedio de empresas.

Los datos se desprenden del último relevamiento TISA (Tendencias de Incrementos Salariales en Argentina), realizado entre el 17 y el 25 de noviembre de 2025 y con base en las respuestas de 518 empresas. "El relevamiento TISA refleja la tendencia de las compañías a ser prudentes, con incrementos que acompañan la inflación esperada y estrategias de compensación más diversificadas para retener talento", indicó Inés García Toscano, gerente de Career & Rewards para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Asimismo, el informe arrojó que el 57% de las organizaciones combina múltiples criterios para analizar los aumentos de sueldo, tales como el desempeño, la inflación esperada y las referencias del mercado, mientras que un 16% se basa solo en las encuestas de mercado. En tanto, el 15% traslada directamente la inflación en su totalidad a las subsidiarias internacionales.

Panorama 2026 Mercer En cuanto a la cantidad de incrementos a lo largo del año, el 36% planea realizar dos, el 29% contestó que haría "4 o más" y el 25% que habría tres aumentos. A su vez, un 6% dijo estar evaluando la situación, y el 4% prevé dar solo un aumento.

El descenso de la inflación permite un escenario más previsible para 2026 El estudio también refleja una significativa estabilización respecto de los años previos: tras picos del 211% de inflación en 2023 y 118% de incrementos salariales en 2024, las proyecciones para 2026 apuntan a un contexto de mayor previsibilidad, con aumentos equivalentes a la inflación estimada. La muestra del estudio quedó compuesta por 66% de empresas subsidiarias y 34% de casas matrices, de todos los tamaños y niveles de facturación. Los sectores más representados fueron Consumo Masivo (15%), High Tech (13%), Ciencias de la Vida (10%), Energía (10%) y Servicios (9%).

